Juventus, il borsino del prossimo direttore sportivo: ecco chi è ora in pole

La dirigenza bianconera ha individuato in Cristiano Giuntoli del Napoli il d.s. ideale, ma Allegri preferirebbe Massara o Rossi: intanto il responsabile dell’area tecnica Calvo conferma Cherubini

02-05-2023 12:59

A prescindere da quelli che saranno le sentenze della giustizia sportiva, la Juventus ha intenzione a nominare un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione: Cristiano Giuntoli del Napoli resta in pole position, ma Massimiliano Allegri preferirebbe lavorare con altri dirigenti come Ricky Massara del Milan o Giovanni Rossi del Sassuolo. Intanto il responsabile dell’area tecnica Francesco Calvo ha confermato l’attuale d.s. Federico Cherubini.

Juventus, Giuntoli in pole per il ruolo di direttore sportivo

Che la Juventus si ritrovi in Champions League, fuori dall’Europa o addirittura in serie B dopo le sentenze della giustizia sportiva, la sua proprietà ha tutta l’intenzione di avviare un nuovo ciclo imitando il modello vincente del Napoli e del Milan dello scorso anno: monte ingaggi ridotto e squadra dall’età media più bassa.

Per realizzare questo piano, però, serve un nuovo direttore sportivo: Cristiano Giuntoli, l’uomo che insieme ad Aurelio De Laurentiis ha costruito il Napoli ormai prossimo campione d’Italia, rimane in pole position per la Juventus. Tuttavia, esistono alternative al d.s. azzurro e non solo perché quest’ultimo è legato a un contratto col Napoli fino a giugno 2024.

Juventus, Allegri spinge per Massara o Rossi d.s.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, pur avendo buoni rapporti con Giuntoli Massimiliano Allegri preferirebbe lavorare con un direttore sportivo che ben conosce e con cui magari ha già collaborato in passato. E il parere del tecnico conta molto per la Juventus: azzerata la precedente dirigenza dal caso plusvalenze, Allegri è diventato un punto di riferimento assoluto per tutto ciò che riguarda il campo da gioco, acquisti e cessioni di giocatori comprese.

Il nome preferito del tecnico toscano è quello di Ricky Massara, attuale d.s. del Milan, seguito subito dopo da quello di Giovanni Rossi del Sassuolo, una vecchia conoscenza della Juventus avendo lavorato per il settore giovanile bianconero. In ultimo, infine, ci sarebbe Andrea Berta, d.s. dell’Atletico Madrid.

Juventus, Calvo conferma fiducia nel d.s. Cherubini

Intanto, il Chief Football Officer della Juventus Francesco Calvo ha confermato l’attuale d.s. Federico Cherubini, almeno per il momento. Prima della gara pareggiata con il Bologna, infatti, Calvo ha smentito che i bianconeri possano cambiare direttore sportivo a breve. “Un nuovo direttore sportivo? Stiamo pianificando il futuro e lo stiamo facendo con Federico Cherubini, che è il nostro direttore sportivo, con il mister e con me”, le parole del dirigente della Juve.