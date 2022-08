21-08-2022 08:44

Dieci giorni alla fine del mercato e non si sbloccano le trattative più calde della Juventus, che ha ancora bisogno almeno di un regista e di un attaccante. Questioni che si intrecciano perché per arrivare a Paredes, il prescelto di Allegri per il centrocampo, serve che il budget non venga investito tutto sul bomber. Continua a piacere Depay.

Il rappresentante del calciatore, Sebastien Ledure, è in Italia (era a San Siro a seguire Inter-Spezia) e la risoluzione del contratto dell’olandese col Barcellona è ormai cosa fatta. Ma, alla luce delle cospicue pretese economiche del calciatore ex Lione, in casa Juve sono in corso attente valutazioni.

Per Di Marzio la Juve sta ripensando Milik

Gli aggiornamenti li fornisce l’esperto di Sky Gianluca Di Marzio che sul suo sito scrive: “La “palla” passa alla dirigenza juventina. Sul tavolo, in sostanza, due opzioni. La prima: accontentare Depay e i suoi agenti nelle loro richieste relative all’ingaggio. La seconda: virare su un altro nome.

Qualora si optasse per la seconda possibilità, tornerebbe in auge un vecchio pallino della Juventus, Arkadiusz Milik, ora in forza al Marsiglia. La pista che conduce al calciatore polacco avrebbe un costo decisamente inferiore, il che consentirebbe ai bianconeri di procedere poi ad un altro acquisto a centrocampo, quello di Leandro Paredes, sempre che il Paris Saint-Germain confermi l’apertura al prestito, formula preferita dalla Juventus”.

Dai tifosi della Juve arriva il no per Milik

Un’idea che non piace però ai tifosi che si sfogano sui social: “Milik oltre ad essere mediocre, è uno che si rompe spesso. Da Morata a Milik è scandaloso”, oppure: “Non presentatevi con Milik piuttosto si resta così , e spendetelo qualche euro”, e ancora: “Speriamo veramente che non sia così non guarderò una partita della Juve se arriva sto pacco”, e poi: “Milik non è da Juventus, preferisco rimanere con Kean” e anche: “Io non merito Milik alla Juve onestamente” e infine: “Quindi la Juve non prenderebbe un giocatore svincolato ma ne prenderebbe uno di cui dovrebbe pagare il cartellino?”.

