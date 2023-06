Juventus, il mercato non aspetta Giuntoli: tutti i nomi nel mirino di Calvo

In attesa del nuovo ds, la Juventus inizia a muoversi sul mercato. Calvo ha già incontrato il Sassuolo per Frattesi. Dal rinnovo di Rabiot a Scamacca: via alla ricostruzione.

07-06-2023 10:52

La Juventus riparte da Massimiliano Allegri, ma non ancora da Cristiano Giuntoli, l’uomo mercato individuato da Francesco Calvo cui affidare la ricostruzione del club bianconero. Resta ancora il nodo legato al nuovo direttore sportivo, visto che De Laurentiis non intende privarsi dell’artefice del Napoli dei miracoli, del dirigente che ha scoperto Kim e Kvaratskhelia. Frederic Massara l’ultima idea, ma non si esclude la soluzione interna con la ‘promozione’ di Giovanni Manna dalla Next Gen.

Juventus, la questione ds va risolta il prima possibile

Con l’addio già annunciato di Angel Di Maria e quello possibile di Adrien Rabiot, che ha il contratto in scadenza a fine giugno, serve individuare al più presto una figura di spessore in grado di programmare il futuro (senza Champions) della Vecchia Signora. E che, magari, riesca a convincere il 28enne centrocampista francese, autore di otto gol e quattro assist in campionato, a firmare il rinnovo. Il giocatore è rinato nell’ultima stagione e ha più volte dichiarato pubblicamente di trovarsi benissimo a Torino. Ma le sirene della Premier League iniziano a risuonare con insistenza e a certe cifre diventa difficile opporsi. Ecco perché bisogna pigiare il piede sull’acceleratore.

Giuntoli in stand-by, ma il mercato Juve già si muove

E non potrebbe essere altrimenti. Perché va pianificata una rivoluzione e, pur essendo il campionato finito solo da pochi giorni, il tempo già stringe. C’è un nome su tutti che piace ai bianconeri ed è quello di Davide Frattesi, gioiello del Sassuolo, seguito anche da Roma, Inter e Napoli. Calvo, responsabile dell’area sportiva, si è mosso in prima persona per anticipare la concorrenza. Non è un mistero, infatti, che, insieme a Manna, abbia incontrato Carnevali a Milano nella sede del Sassuolo per discutere del possibile passaggio del centrocampista col vizio del gol ai piedi della Mole. Si è discusso anche di Laurienté e Maxime Lopez, oltre che di contropartite tecniche da inserire nell’operazione: Barrenechea e Ranocchia non entusiasmano i neroverdi.

Juventus: nel mirino un giocatore del Real Madrid

Per colmare il vuoto lasciato da Di Maria, i bianconeri stanno pensando all’esterno tutta fascia del Real Madrid Lucas Vazquez. Trentuno anni e quattro Champions vinte nella capitale spagnola, anche se mai da titolare fisso. Il suo costo non è esorbitante (non più di otto milioni) e, da quanto trapela, la Casa Blanca sarebbe disposta a cederlo per far cassa e aumentare così il tesoretto da destinare all’erede di Benzema.

Calvo al lavoro: le altre idee per il mercato bianconero

Non solo Vazquez: l’esterno offensivo è una priorità per la Juventus, che valuta altre opzioni. Tutte italiane: la prima porta a Orsolini, reduce da un gran campionato col Bologna; la seconda a Gnonto, talento di soli 19 anni valorizzato da Mancini in Nazionale e retrocesso in Championship con il Leeds. Occhio alla situazione di Vlahovic. La permanenza del centravanti serbo è tutt’altro che scontata, così come quella di Milik. Piace Scamacca, che ha vissuto una stagione deludente in Inghilterra tra le fila del West Ham.