Juventus: il riscatto di Paredes è lontano, ma c'è una chance

28-12-2022 12:56

Non è stata una gran prima parte di stagione per Leandro Paredes con la maglia della Juventus. E al momento sembra molto difficile che l’avventura del centrocampista argentino con i bianconeri andrà oltre a questo campionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per ora il club non ha alcuna intenzione di riscattare Paredes alle condizioni attuale.

Il giocatore classe 1994 ha uno stipendio da sette milioni annui e per tenerlo la Juventus dovrebbe versare 20 milioni al Paris Saint-Germain. Il club non ha comunque chiuso del tutto la porta all’eventualità di avere ancora Paredes con sé. Certo però, ci vorrebbe davvero un exploit nella seconda parte di stagione del centrocampista, campione del mondo con la sua Argentina.