19-12-2022 21:48

Con un comunicato, la Juventus ha voluto dare un’ufficialità importante per un giovane giocatore: Samuel Iling-Junior rinnova in bianconero fino al 30 giugno 2025 ed entra a far parte della rosa della Prima Squadra.

Iling è approdato in bianconero nel settembre 2020 dopo l’esperienza nel settore giovanile del Chelsea e da lì è partito il suo percorso nella Juventus: adesso, il giocatore vuole stupire con Allegri.