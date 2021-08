Juventus, infortunio per Kaio Jorge

Il pareggio subìto in rimonta alla ‘Dacia Arena’ contro l’Udinese non è l’unica cattiva notizia per la Juventus: a tormentare i pensieri di Allegri ecco un altro contrattempo, stavolta di natura fisica.

La società bianconera ha annunciato con questo comunicato l’infortunio occorso a Kaio Jorge durante l’allenamento di oggi: lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra.

“Kaio Jorge, a causa di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento odierno, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero”.

L’ex Santos si sottoporrà ad un nuovo controllo tra dieci giorni, quando si definiranno con certezza i tempi di recupero: il rischio, però, è che Allegri possa riaverlo con sé soltanto a metà settembre, il che metterebbe in forte dubbio la presenza del brasiliano in occasione della prima giornata dei gironi di Champions League.

Kaio Jorge ha partecipato alla trasferta di Udine senza scendere in campo, rimanendo in panchina per l’intera durata dell’incontro: per l’esordio con ‘Madama’ bisognerà avere ancora un po’ di pazienza.

OMNISPORT | 23-08-2021 15:54