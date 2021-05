Juventus-Inter e il destino di CR7 e Lukaku: compagni mancati

Juventus-Inter avrà un peso enorme per le ambizioni bianconere di centrare la qualificazione alla Champions League, ma presenta inevitabilmente una mole colossale di temi. Uno dei quali, come è chiaro, è il ritorno a Torino di un Antonio Conte nuovamente scudettato. Ma con la Beneamata. All’Allianz Stadium ci sarà però anche lo scontro di due fuoriclasse i cui destini più volte hanno rischiato di incrociarsi, non facendolo mai: Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku.

Tutti e due hanno vissuto le prime stagioni da protagonisti di una big continentale con la maglia del Manchester United (Lukaku aveva già militato nel Chelsea, ma da comprimario). Chiaramente, però, mai insieme: il belga divenne un punto cardine dei Red Devils quando CR7 già se n’era andato da otto anni. E vincendo tutto, a differenza del suo successore.

Il vero punto di svolta, però, risale al 2019. Come ricorda la ‘Gazzetta dello Sport’, all’epoca Cristiano Ronaldo era già ampiamente il punto di riferimento di una Juventus pigliatutto, e stava per essere raggiunto a Torino da Lukaku. L’affare, però, non si concretizzò mai.

I bianconeri avevano infatti trovato un accordo di massima per uno scambio con il Manchester United: Lukaku alla Juventus, Dybala in Inghilterra. La Joya però rifiutò l’affare, per il profondissimo legame che da sempre nutre verso la Vecchia Signora. Così non se ne fece nulla.

Quell’anno fu poi Conte a spuntarla, portando Lukaku all’Inter dopo una lunga e non facile trattativa di mercato. E la stagione si chiude con lo scudetto alla Juventus e i nerazzurri a bocca asciutta (con tanto di finale persa di Europa League).

Ora il pendolo della bilancia si è ribaltato, e i mancati compagni di squadra si ritroveranno a Torino con un’Inter già satolla e una Juventus nell’inedita posizione (almeno in questo decennio) di inseguitrice. E con un Cristiano Ronaldo che, forse, ragionerà su ciò che poteva essere e non è stato mai.

OMNISPORT | 15-05-2021 10:36