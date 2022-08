Juventus: interesse per Anthony Martial

11-08-2022 12:06

Non c’è solo Mephis Depay sulla lista dell’attacco juventino. Secondo Tuttosport c’è anche il nome di Anthony Martial del Manchester United da considerare come alternativa. Cherubini e la dirigenza dei Red Devils stanno discutendo di questa possibilità all’interno della trattativa per Rabiot in Premier League. Martial potrebbe poi partire in prestito nonostante l’ingaggio pesante da egli percepito. In caso di trasferimento alla Juventus, il francese dovrebbe decurtarsi pesantemente lo stipendio sulla falsariga di quanto fatto al Siviglia lo scorso anno.

