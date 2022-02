Juventus, Kaio Jorge potrebbe partire: ecco la sua destinazione

13-02-2022 16:47

Kaio Jorge sta vedendo sempre più ridotto il proprio minutaggio in questo primo anno alla Juventus. Solo 114 minuti spalmati in 11 partite diverse per l’ex Santos, e ora che è arrivato anche Dusan Vlahovic il suo spazio non potrà fare altro che ridursi.

Ecco perchè sta prendendo corpo l’ipotesi Basilea, col mercato svizzero che chiuderà il 15 febbraio. Ci sarebbe dunque ancora il tempo per portare a termine questa trattativa, anche se Allegri non vorrebbe provarsi del classe 2002. Sembra che la società abbia rimandato tutto alla decisione personale di Kaio Jorge, che potrà scegliere se accettare e andare al Basilea in prestito secco per sei mesi oppure rimanere a Torino.

