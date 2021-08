Juventus, Kaio Jorge si presenta: "Un sogno essere qui, m'ispiro a CR7"

Giornata importante per la Juventus, che presenta il suo nuovo acquisto Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano classe 2002 arriva dal Santos per 4 milioni di euro.

Queste le prime dichiarazioni del nuovo giocatore bianconero.

“Sono venuto qui per fare un’ottima stagione, giocherò con grandissimi giocatori: dei giganti in Europa. La Juve è un sogno per me, sono felicissimo di essere qui. Ho sempre sognato di andare a giocare in Champions League. Volevo proprio questa maglia”.

Kaio Jorge parla poi del suo compagno di reparto – e idolo – Cristiano Ronaldo e del tecnico Massimiliano Allegri.

“Sono un giocatore molto mobile e mi ispiro, ovviamente, a Cristiano. Sarò con lui giorno dopo giorno, imparerò molto da lui. CR7 è una persona fantastica, mi sta aiutando molto nell’inserimento. Il suo futuro? Non mi ha detto niente. Spero che rimanga. Allegri è una persona simpaticissima, con lui mi trovo molto a mio agio”.

Il brasiliano ha scelto il numero 21, una scelta spiegata così.

“Ho scelto il numero 21 perché qui questa maglia è stata indossata da grandi giocatori: Zidane, Dybala, Higuain, etc”.

Una considerazione sul suo infortunio, ovvero una lesione al retto femorale che gli farà saltare la gara contro l’Empoli del weekend.

“Non ho un infortunio grave, tornerò molto presto”.

Un Kaio Jorge molto determinato dunque, arrivato a Torino per imparare dai campioni e per emergere con le sue grandi qualità.

