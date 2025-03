Juventus, Koopmeiners e l’intervista boomerang del fratello: è giallo per la frase sul “dietro le quinte” 

Il parente del centrocampista ammette che il rendimento dell’ex Atalanta è condizionato dal prezzo pagato in estate per il cartellino. Poi l’allusione ai retroscena dello spogliatoio

Teun Koopmeiners ama la Juventus e sa di poter dare di più in bianconero: parola del fratello Peer, che al sito web del giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato delle difficoltà del centrocampista nella sua prima stagione in bianconero. Il fratello di Koopmeiners si è però anche lasciato sfuggire una frase dal significato poco chiaro, alludendo al “dietro le quinte” dello spogliatoio bianconero.

Le difficoltà di Koopmeiners alla Juventus

La prima stagione di Teun Koopmeiners con la Juventus non è stata quella che sognava il centrocampista acquistato a peso d’oro dall’Atalanta, tuttavia l’olandese è ancora innamorato del mondo bianconero, come spiegato dal fratello Peer in un’intervista concessa al sito del giornalista Gianluca Di Marzio.

“Teun ha tante qualità e la stima nei suoi confronti è stata pienamente ribadita nella dichiarazioni positive di Thiago Motta alla stampa – ha ricordato il fratello del centrocampista, che due giornate fa contro il Verona ha segnato il suo secondo gol in campionato con i bianconeri – . Ma mio fratello sa bene che deve dare di più e conoscendolo posso dirvi che fa sempre tanta autocritica. Prima o poi le sue qualità verranno fuori”.

Juventus, la pressione su Koopmeiners

Per Peer Koopmeiners le difficoltà incontrate dal fratello derivano anche dalla pressione causata dal costo del suo cartellino: in estate la Juventus ha pagato 60 milioni di euro all’Atalanta per accaparrarsi l’olandese. “Da fuori c’è tanta pressione visto quello che è costato – l’ammissione di Peer -. Ma la gente spesso non sa cosa vuol dire cambiare ambiente e doversi adattare a nuovi compagni di squadra, un nuovo allenatore e uno stile di gioco diverso. E poi a Torino ricopre un altro ruolo”.

Koopmeiners, la frase del fratello sul “dietro le quinte”

Peer Koopmeiners non ha sollevato polemiche sul modo in cui Motta ha adoperato finora il fratello, che raramente ha avuto continuità nello stesso ruolo. “Teun ha giocato in tanti ruoli diversi? Ma è una decisione dell’allenatore, che poi è l’unica persona che io ascolto”, ha dichiarato il fratello del centrocampista.

Tuttavia Peer si è lasciato scappare una frase dal significato incerto che pare alludere agli equilibri interni al gruppo della Juventus. “La gente non sa quello che sta accadendo alla Juve dietro le quinte – la frase sibillina di Peer Koopmeiners -. Neanche io so tutto ma posso dire che non è facile”.

Koopmeiners innamorato della Juventus

Nel chiudere l’intervista, il fratello di Koopmeiners ha però ribadito l’attaccamento del centrocampista ai colori bianconeri. “Se rimpiange il Liverpool? No, mai – la risposta di Peer – Teun è innamorato della Juve. Da fratello posso dirvi che non l’avevo mai visto così felice come sulle foto che mi mandò nel giorno della presentazione. Purtroppo non potevo esserci il giorno della firma ma la sua faccia parlava chiaro: una felicità del genere sul suo volto non l’avevo ancora mai vista. Il suo obiettivo è rimanere alla Juve”.