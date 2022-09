Juventus, Kostic: "Oggi primo assist, spero di farne molti altri"

03-09-2022 21:50

La Juventus non è stata in grado di andare oltre l’1-1 all’Artemio Franchi contro la Fiorentina nella gara valida per la 5° giornata in Serie A. Alla rete iniziale di Milik ha risposto Kouamè poco dopo.

L’ala bianconera Filip Kostic ha rilasciato un’intervista ai microfoni di JTV. Queste le sue parole:

“È stata una gara davvero complicata, ma è fondamentale aver evitato la sconfitta. Oggi il primo assist, mi auguro di farne ancora molti e pure di segnare. Milik? Sono contento di giocare con lui e Dusan, sono davvero importanti. La Serie A è parecchio diversa dalla Bundesliga, c’è più tattica e mi auguro di imparare in fretta”.