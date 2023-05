Juventus, l'agente di Fagioli: “Può fare più gol”

Andrea D'Amico sottolinea: “Lecce è stata la partita del destino: con quella magia ha regalato la vittoria”

03-05-2023 12:54

Andrea D’Amico, agente di Nicolò Fagioli, a Tuttosport parla del suo assistito: “Premesso che Nicolò deve avere la pretesa di migliorare in tutto, secondo me con il piede che ha può fare diversi gol. È anche un augurio che gli faccio perché il gol qualifica qualsiasi grande giocatore a prescindere dal ruolo. Secondo me ha le qualità per farne diversi”. Ricorda la partita di Lecce: “Quella partita è stata come un segno del destino. Sembrava che dovesse giocare dall’inizio poi Allegri cambiò idea. Quando è uscito McKennie però fu lui a tirare fuori quella magia che ha coinciso con la vittoria”.

Fagioli, alla Juventus, deve essere bravo a sfruttare le occasioni: “Ogni momento può essere buono, in altri ci può essere meno spazio. L’importante è ottimizzare ogni occasione. Si è giocato benissimo le carte che ha disposizione, ha 22 anni e con tutti i campioni che ci sono in rosa non è facile ritagliarsi un posto con continuità. Quel gol al Lecce è stato l’inizio. Ha mostrato poi di avere grandi qualità e personalità”. Infine sulle lacrime dopo l’errore contro il Sassuolo. “Uno sfogo emozionale e nervoso, normale per quanto ci teneva. Sono momenti negativi dai quali se uno ha qualità esce più forte”.