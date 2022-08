Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia della partita della seconda giornata di Serie A che i bianconeri giocheranno in trasferta domani sera alle 20,45 allo Stadio Luigi Ferraris contro la Sampdoria.



Dopo l’elogio di prammatica alla prossima avversaria, Allegri fa due annunci riguardanti la formazione che affronterà i blucerchiati.

“ Bonucci era già affaticato lunedì scorso e avevo deciso che non avrebbe giocato domani, ma è a disposizione e verrà con noi, sceglierò tra Gatti e Rugani : sono contento di entrambi, tirerò la monetina e vedrò chi far giocare (ride, ndr). Rabiot sarà titolare, l’ho sempre considerato un giocatore della Juve e sarà un nuovo acquisto insieme a Kean dopo la squalifica alla prima giornata”.

Il tecnico bianconero dice di non essere preoccupato dai contrattempi fisici che stanno già tartassando la squadra, e su Chiesa ha una speranza.

“Non sono allarmato per gli infortuni, fanno parte della stagione. Pogba ha un problema al menisco e non posso farci niente, idem McKennie al quale è uscita una spalla, mentre Di Maria ha avuto un problema all’adduttore e vedremo quando recupererà: quando alla Juve accade un infortunio muscolare, è come il gioco delle carte che quando ne casca una cade tutto il castello. Ma ho avuto pensieri sereni, è importante vincere perché si lavora con serenità. Non posso fare affidamento su Chiesa, sono una persona pragmatica e realista: non possiamo sognare, spero torni prima della sosta per il Mondiale”.