Juventus, l’indizio di mercato scatena l’entusiasmo

Juventus-Dusan Vlahovic: l’accoppiata di mercato che sta scatenando la fantasia dei social in vista di questa ultima settimana di calciomercato. Non è un segreto che i bianconeri hanno messo nel mirino l’attaccante serbo della Fiorentina, come non è un segreto che i viola chiedono una cifra importante per un calciatore che ha un contratto in scadenza nel 2023.

Dusan Vlahovic: il sogno dei tifosi

L’attaccante della Fiorentina in questo momento rappresenta il grande sogno dei tifosi bianconeri. Un suo arrivo alla corte di Massimiliano Allegri potrebbe rappresentare una svolta in una stagione che fino a questo momento ha vissuto di tanti alti e bassi. Soprattutto in attacco la Juve ha fatto grande fatica a concretizzare la mole di lavoro creata con Morata e Kean che non stanno rispondendo alle attese.

Vlahovic alla Juventus: l’ultimo indizio di mercato

A tenere vive le speranze dei tifosi della Juventus ci pensa la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo rivela infatti che la società avrebbe offerto al giocatore un contratto da 7 milioni di euro a stagione (più bonus), più o meno la stessa cifra che è stata offerta anche a Dybala. Ma il vero indizio secondo il giornale sarebbero i “tanti sorrisini complici” sui volti dei dirigenti alla Continassa con la volontà di provare a chiudere subito o comunque di impostare una trattativa importante in vista della prossima estate.

Vlahovic scatena l’entusiasmo dei tifosi

E’ evidente che un eventuale arrivo a Torino dell’attaccante serbo avrebbe un effetto incredibile sull’entusiasmo dei fan bianconeri. E nelle ultime ore sembra essere cresciuto tantissimo l’ottimismo sul buon esito di questa trattativa: “Io ci spero solo perché l’Arsenal non giocherebbe la Champions e nonostante i 12 milioni di stipendio non ci andrebbe comunque”.

I tifosi invitano la società a rompere gli indugi per un giocatore che ritengono in grado di cambiare il volto della squadra: “Dobbiamo anticipare i tempi e tagliare fuori le dirette concorrenti. Non ripetiamo lo stesso errore fatto due anni fa con Haaland”. Mentre Marco fa notare un altro particolare: “La Fiorentina sta facendo un grande campionato, non avrebbe bisogno di acquistare giocatori nuovi, soprattutto attaccanti. Allora perché acquistare subito Piatek se non è per rimpiazzare qualcuno?”.

