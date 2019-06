Juventus, la bandiera si sbilancia: "Il sogno è Guardiola"

La Juventus è sempre più vicina ad abbracciare Maurizio Sarri, ma a Torino c'è ancora chi spera che sulla panchina della Vecchia Signora vada a sedersi Pep Guardiola. E non si tratta certamente dell'ultimo arrivato.

A esprimere questo auspicio è infatti stato un giocatore che rappresenta una vera e propria bandiera bianconera, l'anello di congiunzione tra la Juventus dei settimi posti del 2010 e 2011 e quella degli otto scudetti consecutivi. Si tratta di Andrea Barzagli, il cui ultimo allenatore resterà comunque Massimiliano Allegri (il campione del mondo del 2006 ha infatti annunciato il suo ritiro dal calcio giocato), ma che sicuramente è ancora molto attento a ciò che avviene dalle parti di Vinovo.

Barzagli ha infatti parlato da Catanzaro, dove ha ricevuto il premio Nicola Ceravolo, e ha analizzato in maniera approfondita la situazione legata al prossimo allenatore bianconero: "Visto quello che è successo con Cristiano Ronaldo, sognare si può. Non so quale sia l'attuale situazione nella Juventus, ma quando sento parlare di Guardiola mi viene da dire che ogni tanto è bello sognare e certamente in Italia ci piace farlo".

Il principale candidato a sostituire Allegriresta comunque Sarri, che pure secondo Lorenzo Insigne farà molta fatica a Torino. "Negli anni i dirigenti della Juve hanno sbagliato pochissimo – è invece l'opinione dell'ex centrale toscano -. Credo quindi che abbiano già deciso e che abbiano optato per l'uomo giusto. Tanti danno per scontato Sarri, ma la decisione non è ancora nota. Averlo come mio allenatore? Sarebbe stato interessante".

Infine immancabile un commento su Antonio Conte, che ha deciso di ripartire dall'Inter dopo aver dato il via al ciclo vincente della Juventus. "Non sono dentro alla questione, quindi non posso criticarlo. Si tratta di una scelta lavorativa", ha tagliato corto Barzagli.

SPORTAL.IT | 05-06-2019 23:41