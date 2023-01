21-01-2023 09:04

Ha colto tutti in contropiede la sentenza emessa ieri dalla Corte d’Appello, che ha aumentato la penalizzazione inizialmente richiesta dal procuratore federale Chinnè: penalizzazione di 15 punti, anziché di 9, per la Juventus in relazione al caso plusvalenze. Una stangata (forse non l’ultima) sul club bianconero che ha già annunciato ricorso al collegio di Garanzia del Coni. Tra chi è subito sceso in campo in difesa della Juve c’è Claudio Marchisio.

Juventus, per Marchisio la sentenza è ingiusta

L’ex centrocampista della Juventus ha provato a mescolare rabbia e ironia in un tweet che ha fatto scalpore: “Dicesi plusvalènza: Nel linguaggio econ., incremento di valore, differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi. Da questa sera aggiungerei anche che viene sanzionata solo alla Juventus, anche se usata da tutte le società”.

Juventus, il tweet di Marchisio scatena la bufera sul web

Fioccano a centinaia le reazioni sui social. E per pochi juventini che lo ringraziano per averci messo la faccia, la stragrande maggioranza “massacra” il principino ed aspetta nuove penalizzazioni: “A noi farebbe schifo avere a che fare con una società disposta a tutto per poter vincere, loro invece ci sguazzano e si crogiolano in quella merda. A me fa schifo ciò che han detto Marchisio e Chiellini, giocatori dell’Italia”

C’è chi scrive: “Sig. Marchisio invece di millantare fantasiosi complotti perché non pretende da tifoso che la sua società eviti di commettere reati? Lo sa che se parcheggia in doppia fila e le fanno la multa non serve a nulla dire “eh ma lo fanno tutti”?”, oppure: “Caro Marchisio, avete truffato e falsato campionati. Chi come Roma, Milan e Inter, per sottostare alle regole hanno dovuto svendere giocatori e non partecipare alle competizioni UEFA. Infine nelle intercettazioni dei tuoi amichetti si parla apertamente di questo. Stai zitto”

Juventus, i tifosi a Marchisio: Non tutti fanno così

Il web è un fiume in piena: “Compreso fatture false e false dichiarazioni di bilancio per rimanere in piedi e acquistare? Per cinque anni. Eh No caro Marchisio, non tutte le società fan così. Ci sono atti e prove che lo evidenziano. Siamo solo all’inizio dell’iceberg Juventus” e infine: “Il problema caro Marchisio è che nel caso della Juve non si trattava di una / due operazioni saltuarie . Credo che i giudici abbiano valutato il volume complessivo con l’aggravante di essere società quotata in borsa con precisi obblighi di trasparenza del bilancio”