Juventus, la soluzione low-cost per l’attacco scatena la polemica

I conti delle società sono in rosso, e quindi per migliorare la propria squadra bisogna agire di astuzia e d’ingegno. E’ quello che sta avvenendo anche in casa Juventus dove si comincia a pensare già al mercato di riparazione di gennaio. Ma tra le varie opzioni monitorate dalla società c’è anche quella “interna”, che in questo caso risponde al nome di Matias Soulè.

Il calciatore argentino classe 2003 è il gioiellino della squadra under23 della Juve con la quale ha già collezionato 10 partite nel campionato di serie C. Ma ad accendere i riflettori su di lui è stato il ct della nazionale argentina, Lionel Scaloni, che a sorpresa ha deciso di convocare il centrocampista offensivo per i match di qualificazione contro Uruguay e Brasile. Si tratta in realtà di una “convocazione esplorativa” visto che insieme al bianconero sono stati convocati anche altre 7 giovani che il ct vuole testare.

Juventus: la soluzione Soulè

Il giornalista e tifoso Juve, Romeo Agresti, rivela anche uno scenario che riguarda i bianconeri: “Soulè, che attualmente non figura né nella lista A né in quella B della Juve in Champions League, a gennaio potrà essere inserito in quella B, in quanto a dicembre completerà il biennio richiesto dalla normativa vigente. Dunque l’argentino agli ottavi potrà esserci”.

Una possibilità che scatena la reazione dei tifosi. Da una parte quelli convinti che la strada dei giovani sia quella da seguire a ogni costo, e quelli che invece credono che le cose debbano avvenire tramite un processo graduale come sostiene Vincente: “Ho capito l’eccitazione per la convocazione però calma. Quanti ne abbiamo visti di Mastour che poi hanno giocato al massimo nella Reggina? Non cominciate a lamentarvi per il fatto che Soulè giochi nell’under23 perché esistono degli step nella crescita di chiunque”.

La pensa in maniera differente KingSport: “Sarà il sostituto di Kulusevski che verrà venduto a gennaio per fare cassa. E’ importante avere sostituti in casa, questa deve essere la politica”. E ancora: “Bisogna puntare su questo ragazzo, è l’unico che si avvicina a Dybala come stile di gioco, per questi tre anni in cui dovrà esplodere può essere il vice di Paulo”.

