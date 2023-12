Juventus, le parole di De Laurentiis scatenano la rabbia dei tifosi sul web

Le illazioni allusive del presidente del Napoli sui filotti di vittorie non sono piaciute ai fan bianconeri, già adirati per le battute di La Russa

08-12-2023 11:39

Alla quarta allusione di fila è scoppiato il caos. I tifosi della Juventus sono sul piede di guerra dopo le dichiarazioni di ieri di De Laurentiis. Nel giorno della cittadinanza onoraria assegnata a Spalletti dal comune di Napoli, il patron azzurro da un lato ha catechizzato i propri tifosi (“I napoletani sono perdenti perché non sono mai contenti. Vengo da una famiglia con sette zii napoletani, tra cui quattro zie, di una fortunatamente ancora in vita che sta a Milano: delle scassa… a cavallo…”.) ha anche fatto allusione in maniera sarcastica a chi vince sempre, con riferimento implicito alla Juventus.

Quante bordate alla Juve da La Russa a Borghi

E’ stata una settimana a senso unico questa per la Juve: bordate da destra e da sinistra con illazioni sulla “trasparenza” dei tanti scudetti vinti. Aveva iniziato Ignazio La Russa, dicendo, tra il serio e il faceto, prima ad un convegno che lui avrebbe voluto fare nell’attuale esecutivo di Governo il ministro dello Sport per potere massacrare la Juventus e poi – dopo la vittoria della Juve a Monza – che la squadra di Allegri aveva rubacchiato.

Poi si è aggiunto persino Mario Draghi dicendo che anche lui da giovane tifava per la Roma, nei tempi in cui vinceva sempre una squadra “innominabile”, battuta subito dopo mutuata dal presidente del Torino, Urbano Cairo. Poi ci si è messo Enrico Borghi di Italia Viva, presidente del Toro club di Montecitorio, sostenendo che la Juve ruba da 50 anni e che andrebbe istituita in Parlamento un’apposita commissione d’inchiesta.

Le parole di De Laurentiis al Comune di Napoli

L’ultimo arrivato è stato De Laurentiis che ieri, durante il premio a Spalletti, ha detto: “Abbiamo sempre detto che non si può, se non con gli imbrogli, vincere ogni anno, perché per vincere uno scudetto ci vogliono delle condizioni che non sono sempre le stesse”.

I tifosi della Juventus si scagliano duramente contro De Laurentiis

Sui social i fan bianconeri sono indignati, anche con la loro stessa società che non reagisce: “La Russa , DeLaurentiis, Borghi e co ci stanno demolendo mediaticamente dandoci dei ladri. Ci svegliamo ? Per non parlare dei 4 anni assurdamente richiesti per Pogba proprio prima di Juventus-Napoli”, oppure: “pensa te che pur facendo falso in bilancio per fatture false e plusvalenze fittizie ne hai vinto uno solo De Laurentiis” e anche: “Ma è possibile che la Juventus ogni volta resti in silenzio contro le parole pesanti del piangina De Laurentiis ? Accusa gravissima e soprattutto prima di Juve-Napoli. Come aizzare i tifosi”.

C’è chi ricorda: “Dell’inchiesta sul falso in bilancio di De Laurentiis si sa più nulla? Volete farci pensare che state insabbiando tutto fino a prescrizione?” e ancora: “se non sei capace di costruire un ciclo vincente anziché vincere scudetti a distanza di decenni, almeno abbi la decenza di tacere” e poi: ” non si può non essere un farabutto se si fanno certe affermazioni”

Secondo i bianconeri ADL per nascondere la verità incolpa la Juve

I tifosi bianconeri sul web sono scatenati: “De Laurentiis è furbo. Sa di avere a che fare con una massa di co… ossessionati dalla Juve e giustamente li tratta come tali. Per ogni suo sbaglio dà la colpa a noi e i napolisti, ovviamente, ci cascano” e poi: “De Laurentiis, un perdente anche quando vince, cosa che in realtà si verifica molto raramente” e infine: “Ha sbagliato mercato, ha sbagliato allenatore, lo ha fatto con arroganza dicendo che aveva tutti ai suoi piedi, per giustificare gli errori va dicendo che lui non rivince perché non ruba. E no, non penso che i Napoletani la bevano”.