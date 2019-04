Juventus, le richieste di Allegri: tre colpi e aumento di stipendio

Ormai archiviata la stagione con la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo, la Juventus sta gettando le basi per l'anno prossimo, dove si riproporrà l'eterno obiettivo di vincere la Champions League. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri ha stilato la lista delle richieste da avanzare al presidente Andrea Agnelli in vista dell'incontro che si terrà entro la prima metà di maggio.

Il mister toscano chiederà un ritocco verso l'alto del suo ingaggio: nessuno nella storia della serie A ha vinto cinque scudetti di fila come lui, e Allegri punta a guadagnare come i top manager d'Europa, considerato anche che il suo contratto è in scadenza nel 2020.

Per quanto riguarda il campo, sono tre le richieste particolari del livornese, che punta a tornare al modulo 4-3-1-2 con cui arrivò in finale di Champions League al suo primo anno in bianconero: un difensore centrale, un terzino destro e un mediano.

A centrocampo arriverà Ramsey, ma Allegri vuole ulteriore qualità per differenziare le scelte e poter avanzare il gallese dietro le punte: l'obiettivo è Tanguy Ndombelé, classe 1996 del Lione, costo 70 milioni di euro, che potrebbe recitare più ruoli nel centrocampo a tre.

La difesa è da ristrutturare, considerato il ritiro di Barzagli e gli ultra trentenni Chiellini e Bonucci: nella lista spese c'è Kostas Manolas, che per 36 milioni può lasciare la Roma, Savic dell'Atletico Madrid, Umtiti, che potrebbe lasciare il Barcellona dopo l'arrivo ormai certo di De Ligt e il gioiello del Benfica Ruben Dias.

Poi Allegri chiede un terzino in grado di garantire spinta offensiva e solidità difensiva: secondo la rosea si valutano i nomi di Sidibé del Monaco, in grado di giocare sia a destra sia a sinistra, e Trippier del Tottenham.

Verso l'addio Douglas Costa, che nel nuovo modulo non avrebbe spazio, ma non Dybala, che nel 4-3-1-2 potrebbe trovare il suo ruolo giusto come seconda punta o dietro i due attaccanti.

SPORTAL.IT | 26-04-2019 12:43