Juventus: lesione al bicipite femorale per Cuadrado

Giungono brutte notizie in casa Juventus per mister Pirlo. Dall’infermeria infatti, risulta essere ufficiale la perdita di Juan Cuadrado. I bianconeri dovranno fare a meno del prezioso esterno per la partita d’andata contro il Porto in Champions League, la partita contro il Crotone di Serie A e poi sarà nuovamente rivalutato.

Questo il comunicato ufficiale della Juventus sulle condizioni di Cuadrado: “Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Juan Cuadrado presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”.

Sempre la Juventus ha annunciato anche che “Dybala e Ramsey si sono allenati parzialmente in gruppo”.

Una situazione, quella di Dybala e Ramsey, che quantomeno può rallegrare un po’ Andrea Pirlo, visto che la coperta in attacco è senza dubbio corta, con i soli Ronaldo, Morata e Kulusevski (un po’ adattato in quel ruolo).

OMNISPORT | 15-02-2021 15:08