Juventus, l'obiettivo per l'attacco è Muriel

31-07-2022 10:50

La Juventus vuole prendere un attaccante. Il ritorno di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid non è al momento possibile e allora il club bianconero sta studiando nuove idee. L’obiettivo numero uno per il reparto offensivo è di certo Luis Muriel, nelle ultime tre stagioni all’Atalanta.

Come riportato da Tuttosport, il colombiano è l’attaccante preferito dalla Juventus, ma i bergamaschi chiedono per ora almeno 15 milioni di euro. I bianconeri potrebbero così cercare di prenderlo in prestito oneroso con diritto o magari obbligo di riscatto al raggiungimento di alcuni obiettivi.

