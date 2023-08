Lukaku finisce nel mirino dei media: la parabola dell'ex Inter fa infuriare i tifosi della Juve

Romelu Lukaku finisce sotto attacco dai media: la fine della storia d'amore con l'Inter ha generato una serie di attacchi per il belga. I tifosi della Juventus prendono posizione sui social

04-08-2023 12:09

C’era una volta il Lukaku top player, l’attaccante in grado di spostare gli equilibri. C’è una volta il Lukaku paladino dell’antirazzismo. E campione di solidarietà. Già, c’era. Perché nelle ultime settimane il punto di vista nei confronti del gigante media è cambiato radicalmente. Gli ultimi articoli pubblicati dalla Gazzetta dello Sport in cui è stato definito “un affarista” e che sollevano dubbi sui suoi possibili chili in eccesso hanno fatto infuriare i tifosi della Juventus, club in cui potrebbe approdare dal Chelsea in cambio di (tanti) soldi e Vlahovic.

Lukaku preso di mira dai media: campagna in atto contro Big Rom?

È in atto una campagna mediatica contro il centravanti scaricato dall’Inter dopo aver flirtato con la Juventus? Questo è quanto sospettano i tifosi della Vecchia Signora, imbufaliti per il trattamento riservato al giocatore da quando il suo nome è stato accostato ai bianconeri. Nell’ultimo mese la ‘Rosea’ ha messo in risalto alcuni aspetti inediti del giocatore. Ad esempio, la versione “affarista” dell’attaccante di proprietà del Chelsea “sempre in cerca del contratto più favorevole”. Ecco le ragioni, abbinate a un carattere definito “tormentato”, dietro ai suoi nove trasferimenti. E ai continui cambi di sponsor.

Alla ricerca di ricchi contratti e non solo: Lukaku e il problema della bilancia

L’ultima questione relativa a Lukaku affrontata dalla Gazzetta dello Sport riguarda lo stato di forma del centravanti e il problema “peso” che si ripropone “ogni estate”. Il quotidiano sottolinea come finora Big Rom non si sia ancora allenato in gruppo del Chelsea e, vista la sua stazza, avrà bisogno di tempo per tornare al top. Viene poi ricordato il precedente del 2019, quando – scrive la Rosea – si presentò alla Pinetina con “più di 100 chili” e l’Inter fu costretta ad aspettare un paio di mesi tra “lavoro intenso sul campo e cambio di alimentazione” per godere di tutto il suo talento.

I tifosi della Juventus non ci stanno e si scatenano sul web

Si sono riversati sui social, i sostenitori bianconeri. “Da paladino dell’antirazzismo, disposto a ridursi lo stipendio pur di restare all’Inter è passato a essere grasso e mercenario. Quando finirà in Arabia diventerà un eroe per aver rifiutato i milioni della Juve” scrive su Twitter GianEsse. “Da Martin Luther King ad affarista nel giro di poche settimane” rincara la dose Alberto Greco. E, ancora: “Raramente ho visto degli attacchi così diretti e continui nei confronti di un atleta in attività”, scrive Simone. “In qualunque modo la pensiate, io francamente non ricordo una battaglia tanto feroce contro un giocatore” chiosa Alessandro.