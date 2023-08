Calciomercato: Inter, idea Bento per il vice-Sommer. Juve, la voce Zaniolo e il futuro di Bonucci

Dopo l’acquisto di Samardzic, l’Inter si lancia alla ricerca di portiere e difensore: nel ruolo di centrale valuta Tomiyasu e Chalobah. La Juventus torna su Morata, si scatenano voci su Zaniolo e Bonucci finisce nel mirino dell’Ajax

03-08-2023 23:48

Altra giornata molto calda in sede di mercato. Nel pomeriggio voci dalla Turchia davano per fatto Zaniolo alla Juventus. I bianconeri tornano a pensare a Morata per l’attacco mentre per Bonucci si apre una possibilità all’Ajax. L’Inter prova a stringere i tempi per il vice-Sommer: dopo Trubin, spunta anche il nome del brasiliano Bento.

Juventus: Bonucci verso l’Ajax, la voce Zaniolo e il ritorno di Morata

E’ stata una giornata decisamente calda sul fronte di mercato in area Juventus. Dopo la bella prestazione contro il Real Madrid, i bianconeri sembrano essere stati rinvigoriti anche sul fronte trattative. La notizia più clamorosa è rimbalzata dalla Turchia e voleva la Juventus pronta a pagare 30 milioni per riportare in Italia Zaniolo. La notizia nel corso del giorno si è andata raffreddando ma c’è chi assicura che resta più di una possibilità.

Sempre in chiave ritorni c’è la possibilità di un “Morata-ter”. L’attaccante spagnolo è stato spesso al centro di voci di mercato in Italia con Inter e Roma sulle sue tracce. Ora sembra che la Juventus abbia deciso di bloccarlo nel caso non andasse in porto la trattativa per Lukaku. Sul fronte uscite invece Dazn rivela che ci sarebbe una concreta possibilità per Leonardo Bonucci di vestire la maglia dell’Ajax nella prossima stagione.

Inter, dopo Samardzic è caccia a difensore e portiere

L’Inter continua a muoversi in maniera sicuramente decisa sul mercato ma non come si aspettano i tifosi. Mentre tutti attendevano un’accelerazione per il portiere dopo la partenza di Onana, i nerazzurri hanno deciso di fare uno sforzo per arrivare al gioiello Samardzic, con il giocatore dell’Udinese ormai ad un passo dalla firma. Ma ora Marotta e Ausilio cominciano a fare sul serio anche per quei ruoli che in questo momento sono scoperti.

Sommer sembra essere la prima scelta per il ruolo di portiere titolare ma i nerazzurri vogliono pensare anche al futuro e cominciare già a costruire l’eventuale successione al numero uno svizzero. Il portiere ucraino Trubin resta in cima alla lista dei desideri ma la trattativa con lo Shakhtar non è per nulla semplice. Allora spunta anche la pista “di riserva” che porta al brasiliano Bento Matheus Krepski dell’Atletico Parananese.

Anche in difesa i nerazzurri pensano ancora a qualche mossa con Chalobah che sembra essere un vecchio pallino di Ausilio ma sembra difficile riuscire a convincere il Chelsea a cederlo in prestito. Piace anche il giapponese Tomiyasu ma l’Arsenal è interessato solo a una cessione definitiva.

Milan: Krunic e De Ketelaere, è il momento delle uscite

Dopo una raffica di acquisti, anche il Milan si prende un momento per rifiatare e comincia a pensare anche alle uscite. Diversi i giocatori in uscita in questo momento a cominciare da Charles De Ketelaere. La sua avventura in rossonero sembra conclusa, almeno al momento, con il belga che cerca un rilancio sempre in serie A con la maglia dell’Atalanta. In uscita anche Krunic, su di lui c’è il Fenerbahce ma il Milan vorrebbe ottenere almeno 15 milioni di euro per il centrocampista.

Napoli: per la difesa sfuma Danso e c’è lo sfottò al Napoli

Sfuma un altro obiettivo per la difesa del Napoli. Kevin Danso ha infatti firmato il rinnovo di contratto con il Lens e la società francese ha deciso di annunciare il tutto con tanto di musica delle tarantella e con la frase “non fare l’italiano”. Nelle ultime ore il club del presidente De Laurentiis ha però virato su Murillo del Corinthias.

Roma, continua la trattativa per Marcos Leonardo

La Roma continua la ricerca dell’attaccante ma per il momento gli sforzi dei giallorossi non hanno prodotto il risultato sperato. Nelle ultime ore si è parlato con insistenza dell’arrivo del giovane brasiliano Marcos Leonardo. Il Santos avrebbe accettato un’offerta da 10 milioni di euro più bonus dei giallorossi ma al momento le squadre stanno discutendo sul metodo di pagamento. L’affare però potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro anche se sul giocatore sembra essere aumentata la concorrenza.

Lazio: visite mediche per Kamada. La Fiorentina saluta Castrovilli

Dopo essere stato a lungo nel mirino del Milan, Daichi Kamada sbarca in Italia e si prepara a firmare con la Lazio. Il giocatore, svincolato dall’Eintracht Francoforte, è atterrato oggi a Roma dove firmerà con i biancocelesti un contratto biennale più un’opzione per il terzo anno a 3 milioni di euro più bonus. In casa biancoceleste però non è ancora risolto il caso legato a Luis Alberto e nei prossimi giorni è atteso un confronto tra lo spagnolo e Maurizio Sarri.

Tempo di partenze anche in casa Fiorentina: i viola salutano il centrocampista Gaetano Castrovilli che lascia i viola e va al Bournemouth: accordo sulla base di 12 milioni di euro più bonus. Il club toscano non era riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto con il giocatore che scadeva nel 2024.