Cantiere Juve: sfuma Kessié, rispunta Partey, McKennie si candida

I bianconeri sono nuovamente interessati al centrocampista dell'Arsenal, con cui avevano già un accordo: potrebbero chiudere appena Zakaria verrà ceduto al Monaco

03-08-2023 21:56

Il calciomercato rappresenta una ruota che gira di continuo, fino a quando la campagna trasferimenti è aperta. Fino alla firma ed al deposito del contratto, può succedere di tutto: niente di più facile che, di conseguenza, un nome torni di moda dopo esser stato apparentemente accantonato. E’ il caso della Juventus, che avrebbe nuovamente messo gli occhi su Thomas Partey dell’Arsenal.

Juve: addio Kessié, Zakaria in uscita

Un ritrovato interesse figlio innanzi tutto di due precondizioni: la partenza imminente (anche se lo è da un po’) di Zakaria, a quanto sembra verso il Principato di Monaco, e il definitivo abbandono della pista che porta a Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano del Barcellona, infatti, sarebbe finito ora nel mirino dell’Arabia Saudita e in particolare dell’Al-Ahli, pronto a fargli firmare un triennale da 20 milioni di euro a stagione per portarlo nella Saudi Professional League.

Kessié-Al-Ahli, offerta irrinunciabile

Al Barcellona, invece, è arrivata un’offerta da 15 milioni: i catalani sperano di incassare qualcosa di più (20 milioni), ma l’esito positivo dell’operazione a questo punto pare scontato. Kessié sarebbe l’ennesimo super colpo di un club che ha già messo a segno un poker di tutto rispetto, strappato agli spettatori della Premier: il portiere Édouard Mendy (Chelsea), poi le stelle offensive Riyad Mahrez (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool) e Allan Saint-Maximin (Newcastle).

Rispunta Partey, McKennie può restare

E allora come riportato da Sky Sport, è tornato di moda il nome di Partey, a sua volte (come tutti, ormai) obiettivo dei club sauditi. L’ingaggio del centrocampista ghanese comporterà inevitabilmente altre partenze a centrocampo: quella già citata di Zakaria dovrebbe bastare a tenere in equilibrio la bilancia finanziaria. Inoltre, a Torino sono in corso riflessioni molto attente su Weston McKennie, tra i migliori nella partita contro il Real Madrid: il centrocampista americano potrebbe rimanere a Torino, anche perché le condizioni fisiche di Pogba non danno alcun affidamento.

Juve-Partey, l’accordo c’era già

Partey, centrocampista classe 1993 di proprietà dell’Arsenal, ha un contratto in scadenza nel giugno 2024: in un primo momento, quando non si conosceva ancora il destino di Rabiot, i bianconeri avevano trovato un accordo con lui. Il mediano aveva infatti dato un primo ok al trasferimento in bianconero, con l’affare che si potrebbe concretizzare per una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro. Per lui, che ha manifestato il desiderio di rinunciare all’Arabia Saudita e di voler restare in Europa, era già pronto un contratto triennale. Nazionale ghanese, con la quale ha realizzato 13 gol in 46 presenze, Partey si è trasferito a Londra nell’ottobre 2020 dopo cinque anni con l’Atletico Madrid (188 presenze, 16 gol e 12 assist). Con la maglia dei Gunners è sceso in campo 99 volte e ha realizzato 5 gol e 4 assist.