Roma: chiesto il prestito di McKennie, la Juventus dice no

Il direttore generale Tiago Pinto avrebbe incontrato l'entourage dello statunitense, di rientro in bianconero dopo il prestito al Leeds

24-06-2023 15:15

La Roma bussa per Weston McKennie, che è tornato alla Juventus dopo il prestito al Leeds. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il general manager Tiago Pinto avrebbe incontrato direttamente l’entourage del giocatore statunitense. Si è trattato di un contatto esplorativo da parte della società giallorossa, la Roma vorrebbe prendere il giocatore in prestito. Al momento, però, il club bianconero avrebbe risposto di no a questa formula proposta dai capitolini. Alla Continassa infatti si vuole trovare una sistemazione definitiva per il centrocampista americano, come per Zakaria e Arthur, anche loro di ritorno alla casa madre dopo un prestito.