Juventus-Manchester City, dove vederla in diretta tv e streaming Champions 2024/2025: orario, probabili formazioni, arbitro

Sesta giornata di Champions, stasera 11 dicembre a partire dalle 21 la sfida dei bianconeri contro gli undici schierati da Pep Guardiola, di scena a Torino

Si gioca a Torino e una simile variabile ha la sua rilevanza, se inquadriamo il contesto in cui si disputa Juventus-Manchester City, appuntamento atteso e decisivo in chiave classifica di questa sesta giornata di Champions League.

Per ragioni disparate, entrambe le compagini affrontano una fase delicata, in campionato. La Juve di Thiago Motta, alla prima stagione in bianconero, esce dal terzo pareggio consecutivo dal confronto con il Bologna e occupa una posizione ingrata in classifica. Di profonda crisi, addirittura, si è scritto e discusso in merito al City di Pep Guardiola, l’allenatore dei record. Appuntamento a stasera, mercoledì 11 dicembre alle ore 21:00. La guida completa a come seguire il match in diretta tv e streaming, le probabili formazioni e la terna arbitrale.

Champions: Juventus-Manchester City, quando si gioca

Dicevamo che si arriva a Juve-Manchester City con qualche dubbio, più che legittimo e ambo le parti per via delle controverse ragioni che hanno condotto due club gloriosi e vincenti a occupare posizioni incerte e al di sotto delle aspettative. La Juventus di Thiago Motta in Serie A non brilla, a causa dei pari infilati in sequenza che hanno bloccato la classifica a un sesto posto che smentisce l’avvio brillante: tre pareggi, sesto posto a -4 dalla zona Champions e troppo distante dalla capolista per sognare. In Europa contro il Lille e l’Aston Villa un pari.

Dalla sua il City non se la passa poi tanto meglio. In Premier, la squadra ha perso contatto con il Liverpool e in Champions è appena al 17° posto con 8 punti. Poco se si considera il potenziale a disposizione del tecnico catalano.

Ecco riepilogate di seguito le informazioni fondamentali per seguire la partita:

A che ora e dove vedere Juventus-Manchester City in TV

Dunque, chi vorrà seguire in diretta Juventus-Manchester City potrà collegarsi e seguire la diretta televisiva del match, quinta sfida nella competizione continentale, a partire dalle 21 live su Prime Video, la piattaforma di contenuti digitali di Amazon che trasmetterà in esclusiva la sfida.

Gli abbonati potranno seguire il match in diretta live su Prime in Italia attraverso l’app disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG. La diretta prevede un ampio approfondimento in studio pre e post partita con commenti e interviste a partire dalle 19:30. Ricordiamo che, per chi non fosse già iscritto, è previsto un periodo d’uso gratuito pari a 30 giorni.

Juventus-Manchester City in streaming

Per quanti, invece, si volessero collegare da mobile o fossero nelle condizioni di non poter guardare la partita in diretta tv, l’alternativa è lo streaming di Juventus-Manchester City. Come di consueto, l’abbonato a Prime potrà connettersi a quanto viene offerto dalle piattaforme e app predisposte. Entriamo nel dettaglio.

Gli utenti interessati dovranno connettersi attraverso i dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online e accedere così sarà loro consentito di vedere i contenuti anche in mobilità.

Le probabili formazioni

Passiamo al capitolo delle probabili formazioni per Juventus e Manchester City. A Thiago Motta viene chiesto di recuperare e di tener testa a una compagine dai talenti enormi. Il tecnico con ogni probabilità farà qualche ritocco con Danilo sulla sinistra e Savona a destra con Kalulu e Gatti centrali. In attacco confermato Vlahovic. Altri i problemi di Guardiola che non avrà Rodri e Stones e Kovacic. L’allenatore si deve affidare a Bernardo Silva, Nunes e De Bruyne e al tridente Doku, Haaland e Grealish.

Di seguito le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Doku, Haaland, Grealish. Allenatore: Guardiola..

L’arbitro della gara

La Uefa ha ufficializzato naturalmente anche gli arbitri. Direttore di gara il francese Clement Turpin, ad affiancarlo ci saranno gli assistenti Nicolas Danos ed Erwan Finjean, mentre Mathieu Vernic ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. La squadra arbitrale, interamente francese, sarà completata dal VAR Willy Delajod e dall’AVAR Benoit Millot, che supervisioneranno dalla sala monitor.

Due i precedenti con il fischietto transalpino e in entrambi i casi non è mai arrivata la vittoria per la Juventus. Il primo match da menzionare è quello contro lo Sporting Lisbona del 31 ottobre 2017. Secondo precedente è stato quello del 16 aprile 2004, all’Allianz contro l’Ajax, in Champions. Allora la semifinale sfumò.