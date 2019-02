Juventus-Marcelo, arriva la conferma definitiva

Arriva una ulteriore conferma sull'arrivo di Marcelo alla Juventus. Da tempo si parla dell'interesse del club bianconero per il terzino del Real Madrid, che, ormai in rotta di collisione con l'allenatore e con l'ambiente dei blancos, non vede l'ora di riabbracciare a Torino Cristiano Ronaldo.

Da giorni si parla dei possibili sostituti del verdeoro, che potrebbero sbarcare in estate a Madrid: tra questi c'è anche il terzino sinistro dell'Ajax Tagliafico. Ricardo Schlieper, l'agente del calciatore, ha confermato l'interesse del club campione d'Europa e allo stesso tempo ha fatto una rivelazione importante sulla destinazione futura di Marcelo: "Si dice che il suo nome sia presente nella lista del Real Madrid perché Marcelo andrà alla Juventus, ma ancora nessuno mi ha chiamato anche se ci sono stati dei sondaggi di altre squadre", sono le parole riportate da Radio Rivadavia.

"La Juventus è un club spettacolare, con una grande storia. Al momento però ho un contratto con il Real e amo stare a Madrid", aveva dichiarato alcuni giorni fa Marcelo a Esporte Deportivo.

Il giocatore è tra i più bersagliati dei tifosi del Real. Molti hanno fatto un paragone con il più giovane Reguilon, che nel suo ruolo si sta comportando decisamente meglio in questa stagione. Marcelo, scocciato, nella scorsa settimana ha risposto così sulla sua pagina Instagram: "Tutta colpa mia. Andiamo avanti", ha scritto ironicamente.

La spaccatura con l'ambiente è sempre più evidente e la Juventus ne vuole approfittare.Secondo Sportmediaset i bianconeri potrebbero offrire a Florentino Perez una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro, e per il difensore sarebbe pronto un ingaggio da 8 milioni a stagione. Se arriva Marcelo giungerà al termine l'esperienza di Alex Sandro, che è nel mirino di diverse squadre di Premier League tra cui il Manchester City.

SPORTAL.IT | 26-02-2019 13:20