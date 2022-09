Juventus, Marchisio: "I momenti duri capitano a tutti. Vlahovic non migliora più"

19-09-2022 19:53

Ai microfoni di Rai Sport hai preso la parola Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus soprannominato “Principino”. Queste le sue considerazioni dell’ex numero 8 sul momento della Vecchia Signora:

“Il problema non è la Juventus che viene battuta, si può perdere. Ma se tu perdi col Monza senza mai calciare in porta, c’è uno probelma grosso tra squadra, tecnico e proprietà, si nota dalle dichiarazioni. Con tanti giocatori importanti, pure in 10 ce la si può giocare, però questa Juve non è in grado di giocare ed è una cosa che preoccupa. Dopo di che ci sono i problemi di Vlahovic, Di Maria… Vlahovic non è più cresciuto da quando è a Torino”.

Una parola anche sul possibile allontanamento di Max Allegri:

“Ora io non sono all’interno la Juve, ma spero che risolvano tra loro. Il torneo è a due tappe, non mi piacerebbe si aspettasse la pausa per cambiare guida tecnica. I momenti difficili li hanno avuti tutti, è successo di fare settimi posti, ma non ho mai sentito dire “siamo davvero preoccupati”, come ha detto Bonucci davanti alle telecamere. Ora cambiare è difficile, come è difficile trovare chi può arrivare come sostituto”.