Dopo la vittoria della Juventus sulla Salernitana, il tecnico bianconero Max Allegri si è sfogato parlando della classifica e ha mandato un messaggio a Di Maria.

07-02-2023 23:39

La Juventus torna a vincere in campionato con un netto 3-0 alla Salernitana, grazie alla doppietta di Vlahovic (tornato al gol 115 giorni dopo) e alla rete del connazionale Kostic. Un successo necessario per i bianconeri, dopo la penalizzazione di -15, le sconfitte contro Napoli e Monza e il pareggio contro l’Atalanta in campionato.

Juventus, le parole di Allegri

Al termine del match vinto contro la Salernitana, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn: “I ragazzi sono responsabili, possiamo raccontarci tante cose, ma credo che non era e non è semplice tenere la testa dentro al campionato dopo che ti hanno tolto 15 punti momentaneamente“.

Juventus, lo sfogo di Allegri

Allegri si è tolto anche un sassolino dalla scarpa: “Ci siamo dati degli obiettivi, ossia raggiungere chi ci sta davanti e poi andare nella parte sinistra della classifica. Poi c’è la Coppa Italia con l’Inter e l’Europa League. Stasera era importante vincere. Abbiamo 26 punti, nessuno si ricorda che ne abbiamo fatti 41 e saremmo terzi in classifica. Si guarda la classifica attuale”.

Nonostante l’ampia vittoria, Allegri ha però rimproverato la squadra: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene aggredendo in avanti e dovevamo fare lo stesso nella ripresa, quando invece siamo un po’ usciti dalla partita. E questo non deve succedere perché le partite di calcio non finiscono mai e bisogna essere sempre concentrati. Dobbiamo migliorare sotto l’aspetto della testa. Oggi era una partita non da giocare, ma da vincere. I ragazzi han fatto bene, ma l’ultima mezz’ora abbiamo un pochino gigioneggiato”.

Juventus, Allegri elogia Vlahovic e punge Di Maria

Infine, Allegri ha concluso parlando di Vlahovic (che è tornato al gol dopo tanto tempo) e di altri protagonisti del match, punzecchiando ancora Di Maria: “A Dusan mancava solo il gol. Ora è più brillante e stasera ha giocato anche meglio tecnicamente. Di Maria ha fatto 45′ in cui ha deliziato. Facesse tutte le gare 60′ così avremmo un grande vantaggio in tutte le gare. Ha lavorato bene anche in fase difensiva e ha speso molto”.

“Abbiamo bisogno di tutti. Miretti e Fagioli han fatto bene e anche gli altri giovani han fatto bene. I cambi diventano determinanti con tante partite da giocare in pochi giorni perché il ritmo va tenuto alto. Abbiamo giocatori con tanti mesi di inattività. Bisogna essere bravi e fortunati a capire chi bisogna far giocare”, ha concluso Allegri dopo il 3-0 della Juve alla Salernitana.