Amichevoli: Dove vedere Juventus-Milan in tv e in streaming, le formazioni

Bianconeri e rossoneri sono pronti a sfidarsi nella cornice americana di Los Angeles: le possibili scelte di Allegri e Pioli e come seguire la gara

27-07-2023 11:08

Per Juventus e Milan è già tempo di pensare alla prossima stagione. Entrambe le squadre hanno voglia di alzare un trofeo e nella notte del 28 luglio alle ore 4.30 si sfideranno al Dignity Health Sports Park di Los Angeles per capire il livello di preparazione. Ai bianconeri mancano diversi giocatori, tra cui Rabiot, Pioli invece avrà la possibilità di schierare un undici tipo.

Dove vedere in tv e in streaming Juventus-Milan

Manca sempre meno all’inizio della prossima stagione e gli allenatori sono alla ricerca delle prime risposte dalla propria squadra. Così come i tifosi. Come seguire il match? Non sarà trasmesso in chiaro. La gara si potrà vedere in diretta su Dazn accedendo all’app tramite smart tv, cellulare, tablet, console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Firestick, o al sito ufficiale via tablet, smartphone e pc. Anche Sky trasmetterà la sfida su Su Sky Sport Summer, canale 201. Per assistere all’incontro in streaming basta accedere all’app di Sky Go o NOW TV via cellulare, pc o tablet. Il fischio d’inizio è atteso per le 4.30 italiane.

Partita : Juventus-Milan

: Juventus-Milan Stadio : Dignity Health Sports Park

: Dignity Health Sports Park Orario : 4.30 ore italiane (19.30 locali)

: 4.30 ore italiane (19.30 locali) Diretta tv e streaming: Dazn, Sky, Sky Go, NOW TV

Juventus-Milan, le prime indicazioni

Allegri sembra avere per il momento un ruolo fisso in testa, il 3-5-2. Nei bianconeri non sono arrivati rinforzi, solo Weah sulla destra al posto di Cuadrado, oltre ai vari ritorni dai prestiti. Il match contro il Milan sarà utile anche per testare giocatori come Cambiaso. Non sarà della partita Rabiot, rimasto alla Continassa per smaltire un affaticamento muscolare. Dovrebbe partire dalla panchina anche Vlahovic. “Dobbiamo monitorarlo dopo la pubalgia” – ha detto Allegri nelle scorse ore. Punto interrogativo intorno a Pogba. Quindi il tecnico schiererà un centrocampo inedito, che difficilmente sarà quello che vedremo nella prossima stagione.

Al contrario Pioli si può sbizzarrire e dare spazio a tutti i nuovi acquisti, che già hanno ben figurato contro il Real Madrid. Il modulo di partenza dovrebbe essere un 4-3-3 con possibilità di slittare al 4-2-3-1. In mediana dovrebbero giocare dal primo Loftus-Cheek e Reijnders con Krunic. In avanti spazio anche a Pulisic, che questa volta dovrebbe aggirarsi sulla destra, con Leao sul versante opposto.

Juventus-Milan, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Chiesa, Kean. Allenatore: Allegri

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Reijnders, Krunic; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli

Arbitro: Timothy Ford

Assistente 1: Jeremy Kieso

Assistente 2: Eduardo Jeff

IV uomo: Adrian Gonzales