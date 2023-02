Juventus-Milan: il 5 febbraio del 1950 la prima partita in tv

Fu un clamoroso successo per i rossoneri, che si imposero per 7-1. Il match fu trasmesso nella sola città di Torino

05-02-2023 10:30

Sono passati 73 anni dalla trasmissione della prima partita di calcio in tv. Era infatti il 5 febbraio del 1950 quando la Rai decise di mettere in palinsesto Juventus-Milan, con i bianconeri terzi in classifica e i rossoneri secondi. Allo stadio, nonostante quella partita fosse appunto trasmessa in televisione, ma solo per la città di Torino, ci furono 50 mila spettatori paganti. Per la cronaca, quell’incontro terminò con un clamoroso 7-1 per il Milan: reti di Hansen, tripletta di Nordahl, gol di Green, Liedholm, Bruni e Candiamo II.

Oggi in tv siamo al campionato spezzatino, con tutte le partite trasmesse in diretta, a patto di avere almeno due abbonamenti diversi.