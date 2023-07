Juventus-Milan in tv: dove vedere le amichevoli estive in diretta

La supersfida tra Juventus e Milan, che si giocherà nella notte tra il 27 e il 28 luglio, sarà trasmessa su Dazn. Tutto il programma delle amichevoli estive.

11-07-2023 15:03

C’era una volta il calcio d’agosto, fatta di amichevoli di respiro internazionale, di grandi sfide da seguire dopo una mattinata trascorsa in spiaggia e prima di scatenarsi in discoteca o di aggregarsi a un falò sulla spiaggia. Adesso è tutto superato. Ad agosto è già tempo di calcio vero, con le prime giornate di un campionato che comincia sempre prima. E le amichevoli internazionali vanno in scena sin da luglio. In giro per il mondo, soprattutto. Le squadre italiane di vertice, dalla Juventus al Milan, non fanno certamente eccezione.

Juventus-Milan: data, orario e diretta tv dell’amichevole negli Stati Uniti

Proprio il confronto tra bianconeri e rossoneri, in programma nella notte tra il 27 e 28 luglio, è la punta di diamante delle amichevoli organizzate nel corso del tour statunitense che vedrà impegnate le squadre di Allegri e Pioli, il Soccer Champions Tour che vede coinvolte pure Real Madrid, Barcellona, Arsenal e Manchester United. Il match tra le due big italiane, in programma alle 4.30 del 28 luglio al Dignity Health Sports Park di Carson, in California, “casa” dei Los Angeles Galaxy, sarà trasmesso in diretta tv su Dazn.

Soccer Champions Tour: tutte le partite di Juventus e Milan in diretta su Dazn

Sulla piattaforma che trasmette in streaming tutte le partite del campionato di serie A, di cui sette in esclusiva a giornata, sarà possibile, per la verità, assistere a tutte le amichevoli delle due squadre italiane: Barcellona-Juventus del 23 luglio (4.30 italiane al Levi’s Stadium di Santa Clara); Real Madrid-Milan del 24 luglio (4 italiane al Rose Bowl di Pasadena); Milan-Barcellona del 2 agosto (5 italiane all’Allegiant Stadium di Las Vegas); Juventus-Real Madrid del 3 agosto (1.30 italiane al Camping World Stadium di Orlando).

Un’estate di calcio in tv: il programma completo delle amichevoli

Non solo le italiane. Il programma di Dazn per la finestra di amichevoli estive è ricco e coinvolge le big di tutto il Vecchio Continente. Si parte il 15 luglio alle 12 con West Ham-Perth Glory e si prosegue tre giorni dopo, sempre alle 12, con Tottenham-West Ham. Il 23 luglio alle 12 c’è Manchester City-Yokohama e alle 13 c’è Tottenham-Leicester. Il 26 spazio a Tottenham-Lion City Sailors e, alle 12, a Bayern-Manchester City. E poi il 27 ci sono Real Madrid-Manchester United (2.30) e Barcellona-Arsenal (4.30), il 29 Bayern-Kawasaki Frontale (12) e Barcellona-Real Madrid (23). Il 30 ci sono Liverpool-Leicester e Manchester City-Atletico Madrid. Gran finale il 2 agosto con Liverpool-Bayern, il 3 con Atletico-Real Sociedad e Siviglia-Betis, fino al 7 con Liverpool-Darmstadt.