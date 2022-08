24-08-2022 14:57

Inter, Roma, Juventus e Milan sono nel mirino dell’UEFA per la questione del Fair Play Finanziario, in particolare per i risultati finanziari raggiunti nell’ultimo triennio.

Per i prossimi giorni è attesa da parte della federcalcio europea un comunicato in cui verranno annunciati i provvedimenti nei confronti di una ventina di club europei, tra i quali, oltre ai quattro italiani già nominati, anche PSG, Marsiglia, Monaco, Barcellona, Arsenal e Besiktas. Il Milan e la Juve hanno concordato un piano di rientro più breve, pertanto per loro è prevista solo una sanzione economica bassa. Inter e Roma invece, se non dovessero risanare i rispettivi conti, potrebbero andare incontro a misure più pesanti, come la riduzione del numero di calciatori da inserire in rosa per le coppe europee fino, secondo quanto riporta Repubblica, notizia ripresa su Sportmediaset, a restrizioni sul mercato 2023.

Solo una multa blanda per Juventus e Milan, maggiori rischi per Inter e Roma

Il monitoraggio del Fair Play Finanziario sui suddetti club riguarda il periodo dal 2018 al 2021. Sempre secondo Repubblica, la Juventus se la caverà con una multa intorno ai 3 milioni di euro e il Milan addirittura solo 2. Nerazzurri e giallorossi, viceversa, stanno trattando dallo scorso giugno un Settlement Agreement con la UEFA che dovrebbe concludersi entro una decina di giorni, praticamente poco dopo la chiusura del mercato estivo, e i provvedimenti potrebbero essere pesanti sanzioni economiche, oltre all’obbligo di chiudere in saldo positivo il calciomercato di un’intera stagione.

Sanzioni UEFA: PSG il club maggiormente colpito

Le conseguenze più pesanti tuttavia dovrebbero gravare sul PSG, che dovrebbe pagare una multa da circa 10 milioni di euro. Tutto questo malgrado la UEFA abbia deciso di non essere particolarmente severa con nessuno, dato che la pandemia di Covid-19 nelle stagioni dal 2019 al 2021 ha inciso pesantemente anche sulle casse dei top club. I vari Settlement Agreements non sono ancora stati firmati dai vari club monitorati e ora le società e l’UEFA si incontreranno nei prossimi giorni a Istanbul, dato che il board dell’ECA (Associazione dei Club Europei) si riunirà in Turchia poche ore prima dei sorteggi della fase a gironi di Champions League di domani.

