23-08-2022 11:55

Dall’Inghilterra giungono cattive notizie per diversi club europei, in particolare per Juventus, Inter e Roma. L’Uefa starebbe per usare il pugno duro contro diverse società per inadempienze legate al Fair Play Finanziario.

Fair Play Finanziario, rischi per Juventus, Inter e Roma

Secondo quanto riportato dal The Times, l’Uefa starebbe per annunciare sanzioni, legate al Fair Play Finanziario (violazioni delle regole sino alla stagione 2020/21), per diversi club europei. Nella lista nera, oltre a club blasonati come Barcellona, PSG e Arsenal, ci sarebbero anche tre società italiane, ossia Juventus, Inter e Roma.

Ancora non è chiaro l’entità dei provvedimenti che adotterà il massimo organo europeo anche se il media inglese parla di multe pecuniarie e restrizioni legate ai movimenti sul mercato.

Juventus più a rischio, Inter e Roma limitate sul mercato?

Secondo varie indiscrezioni, Inter e Roma potrebbero rischiare, oltre ad una sanzione economica, anche delle restrizioni a livello di operazioni sul mercato. Un bel problema per entrambe che, come ha confermato il recente mercato estivo, sono tra i club più attivi nel calciomercato (da Romelu Lukaku a Paulo Dybala, oltre ad altri colpi importanti).

Più complicata la posizione della Juventus. Come noto, il club bianconero, insieme a Barcellona e Real Madrid, fa parte del gruppo di società che spingono per la Superlega e, di fatto, i rapporti con l’Uefa (e il numero uno Aleksander Ceferin) sono ai minimi termini. Insomma, non sarà facile trovare un accordo o accettare le sanzioni, di qualsiasi entità siano.

Uefa, il Fair Play Finanziario sta per cambiare radicalmente

Le sanzioni arriverebbero proprio nel corso dell’ultima stagione del Fair Play Finanziario. L’Uefa ha già fatto sapere che verrà introdotto un nuovo sistema e delle nuove regole. I club saranno obbligati a spendere una parte precisa di quanto incasseranno per stipendi dei giocatori, i trasferimenti e le commissioni degli agenti. Una rivoluzione che avverrà gradualmente. Intanto, però, stanno per arrivare le sanzioni legate al Fair Play Finanziario ora in vigore. Una nuova preoccupazione per Juventus, Inter e Roma.