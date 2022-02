Juventus, Milinkovic: "Vlahovic diventerà forte come Immobile"

07-02-2022 16:40

Sarà battaglia fino all’ultimo tra Ciro Immobile e Dusan Vlahovic per il titolo di capocannoniere della Serie A. Sia il giocatore della Lazio che il nuovo acquisto della Juventus sono a quota 18 reti e al momento non hanno altri rivali.

Milinkovic gioca con Immobile nella Lazio e in Nazionale con Vlahovic. Il centrocampista serbo li conosce bene e durante la rubrica “Goal of the month” ha dichiarato: “Gioco con entrambi i capocannonieri della Serie A? E’ ottimo (ride, ndr): sono due grandissimi attaccanti. Ciro ha dieci anni in più, Dusan deve ancora lavorare e crescere ma sicuramente diventerà forte proprio come Immobile”.

OMNISPORT