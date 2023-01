Juventus-Monza: Cuadrado va verso la convocazione

15-01-2023 09:07

Juan Cuadrado dovrebbe ripartire dalla sfida di giovedì prossimo, in Coppa Italia contro il Monza all’Allianz Stadium. Il giocatore colombiano si è fermato in coincidenza con la ripresa post Mondiali, ma ora è atteso in gruppo. Se tutto andrà secondo i programmi, il giocatore sarà convocato per il prossimo match e potrebbe disputare uno spezzone di partita.

Per quel che riguarda Dusan Vlahovic e Paul Pogba, si avvicina il loro rientro, ma bisognerà ancora attendere. All’orizzonte ci sono l’Atalanta, il 22 gennaio, e di nuovo il Monza – ma in campionato – il 29 gennaio.