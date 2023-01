Juventus-Monza: tra i convocati di Allegri riecco Pogba e Vlahovic

Non ci sono invece Chiesa, Cuadrado e Bonucci. La sfida dell'Allianz Stadium comincia oggi alle 15

29-01-2023 10:55

Massimiliano Allegri ritrova due pedine importanti nello scacchiere della Juventus per la gara contro il Monza di oggi alle 15. Prima convocazione per Paul Pogba, torna Dusan Vlahovic, così come Mattia De Sciglio. Non ci sono invece Bonucci, Cuadrado e Chiesa. Dieci giorni fa, le due squadre si erano affrontate negli ottavi di finale di Coppa Italia con la vittoria per 2-1 dei bianconeri.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Diensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.

Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.