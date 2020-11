Juventus-Napoli, attesa per il ricorso: la mossa di De Laurentiis

Il Napoli spera ancora di riuscire a ribaltare la sentenza del Giudice sportivo sulla partita contro la Juventus del 4 ottobre scorso, cui i partenopei non si presentarono subendo così la sconfitta per 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica. Nel pomeriggio di lunedì in Corte d’Appello Figc ci sarà la discussione del ricorso presentato dalla società campana, con De Laurentiis che ha già preparato due scenari per far valere le ragioni del suo club.

Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, il team legale del Napoli ha definito, in questo senso, la strategia per convincere la Corte d’Appello Federale a rivedere la decisione del Giudice Mastrandrea. Qualora anche in tale sede dovesse essere confermata la punizione inflitta agli azzurri, il patron sarebbe pronto a rivolgersi direttamente al Coni.

Non si esclude, inoltre, che la questione possa virare verso la magistratura ordinaria, con ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato. Per ora, comunque, i legali del Napoli restano fiduciosi del fatto che sarà la stessa giustizia del pallone a ribaltare quanto deciso dal Giudice sportivo.

De Laurentiis è assistito dall’avvocato Mattia Grassani. Il presidente interverrà in videoconferenza e confermerà quanto già affermato nelle scorse settimane, cioè che le prime due comunicazioni dell’Asl erano da considerarsi un’imposizione di divieto di recarsi a Torino, e che la squadra sarebbe partita anche in extremis per raggiungere il capoluogo piemontese se avesse ricevuto il via libera dall’Azienda Sanitaria Locale.

Non resta quindi che attendere la chiusura della seduta di oggi per capire quali saranno le prossime mosse del Napoli, che spera di poter recuperare il punto di penalizzazione (con il quale salirebbe a quota 15 in classifica, portandosi al secondo posto) e di poter giocare sul campo la partita contro i bianconeri.

OMNISPORT | 09-11-2020 11:50