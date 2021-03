Juventus-Napoli, c'è la data: la Lega ha deciso, ora è ufficiale

La data, adesso, è confermata: Juventus-Napoli, la partita fantasma che ha segnato un precedente imprescindibile anche per la vicenda scaturita da Lazio-Torino, si disputerà mercoledì 17 marzo 2021 con fischio di inizio alle ore 18.45.

La decisione della Lega Serie A su Juve-Napoli

A comunicarlo è la Lega Serie A che, così, ha ufficializzato la data di recupero del match che si sarebbe dovuto giocare il 4 ottobre 2020.

“Si comunica che la gara di Serie A TIM Juventus-Napoli, valevole per la 3°giornata di andata e non disputata il 4 ottobre 2020, sarà recuperata mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 18:45”, quanto si legge nel comunicato ufficiale n° 205.

Una partita attesa, ma che soprattutto costituisce un precedente decisivo, in questa stagione di convivenza con la pandemia. Allora i giocatori del Napoli, ricordiamo, non raggiunsero Torino perché l’Asl di Napoli 1 impedì agli azzurri di partire per Torino a causa delle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra.

Il caso Juve-Napoli: la vittoria di De Laurentiis

La Juve si presentò regolarmente allo stadio, quindi la gara venne sospesa da regolamento e la vittoria a tavolino assegnata ai bianconeri dieci giorni dopo. Una decisione ribaltata il 22 dicembre quando il Collegio di Garanzia del CONI ribaltò la sentenza, disponendo il recupero della partita.

Juve-Napoli, il calendario e la data scelta: in campo il 17 marzo alle 18:45

Il calendario, fitto per entrambe le squadre impegnate su più fronti compreso le competizioni europee, non aveva permesso di individuare un giorno congeniale al recupero della partita. Con l’eliminazione del Napoli dall’Europa League si è trovata la finestra del 17 marzo salvo colpi di scena, in cui anche la Juve non ha impegni visto che il ritorno degli ottavi con il Porto è previsto il 9 marzo.

VIRGILIO SPORT | 03-03-2021 12:21