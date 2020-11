Juventus-Napoli, il Coni dà speranze a De Laurentiis

La sentenza di secondo grado in merito alla partita persa a tavolino contro la Juventus ha deluso tutto l’ambiente del Napoli, pronto a dare battaglia fino alla fine.

Nel dettaglio, oltre al verdetto che ha confermato il risultato deciso in primo grado dal Giudice Sportivo e il punto di penalizzazione inflitto in classifica, la società azzurra è su tutte le furie per le motivazioni della stessa, non accettando l’accusa di non aver avuto l’intenzione di partire per Torino a prescindere dal consiglio dell’Asl.

Il terzo grado sarà quello presso il Collegio di Garanzia del Coni, poi ci sarà spazio eventualmente solo per la giustizia ordinaria.

A tal proposito, però, non si escludono sorprese, visto quanto dichiarato dal professor Mario Sanino, Presidente della I Sezione del Collegio di Garanzia, intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’: “I consulenti del Napoli sapranno individuare eventuali violazioni di disposizioni di legge. Il Collegio del Coni può giudicare il modo difforme dalla Corte della Figc: esistono per questo diversi gradi di giudizio. Il caso Napoli sarà ovviamente analizzato nei minimi dettagli”.

Sanino ha anche precisato che il risultato della partita e il punto di penalizzazione non sono strettamente collegati: “Si potrebbe anche togliere se si prospettano violazioni di norme, teoricamente è possibile: bisogna capire quali violazioni il Napoli sottoporrà al Collegio. La Corte d’Appello Figc dovrà poi uniformarsi ai principi che darà il Collegio se sarà rimandata alla Corte, uniformandosi a questo principio di diritto”.

Infine, un’indicazione sulle tempistiche: “Il Tar è un organo giurisdizionale che può intervenire solo per legittimità e violazione di norme. Se il Napoli avesse ragione, può fare un’azione di risarcimento. I tempi sono brevi: si articola sui tempi che sono sempre rapidissimi, circa un mese”.

OMNISPORT | 14-11-2020 19:09