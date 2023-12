Juventus-Napoli, il retroscena di Allegri negli spogliatoi è l’ultima conferma: web in fiamme

Un video mostrato dal club bianconero sui propri canali social scatena i tifosi, è la dimostrazione che ora è riscoppiato l'amore con il tecnico

09-12-2023 09:53

C’era una volta l’ ‘Allegriout‘, il tempo delle critiche sempre e comunque all’allenatore livornese. Il momentaneo primato dopo la vittoria “corto muso” sul Napoli non ha eliminato del tutto gli anti-Allegri ma di sicuro ha fatto cambiare idea a tanti. Una o due vittorie di misura e soffrendo possono essere un caso ma la striscia di risultati ottenuti con una difesa di ferro e i gol che vengono da chi non te li aspetti è invece il timbro definitivo sul lavoro di quest’anno e ora si sogna lo scudetto.

Allegri per la prima volta parla di scudetto

Dopo mesi passati a ribadire che l’obiettivo della Juve è il quarto posto, ieri il tecnico livornese per la prima volta ha utilizzato quella parolina vietata: “Possiamo anche dire che vogliamo vincere lo Scudetto, ma dobbiamo pensare al presente. Oggi era il Napoli, venerdì il Genoa: più punti facciamo, più possibilità abbiamo di mantenere la zona Champions e restare attaccati all’Inter che è la squadra più forte del campionato”.

Il video di Allegri negli spogliatoi fa il giro del web

A testimonianza dell’aria che si respira in casa-Juve il club su twitter ha pubblicato un video girato nel dopo partita, dove si vede Allegri congratularsi a gran voce con la squadra negli spogliatoi scaricando tutta la tensione accumulata nel corso del match. Il tecnico ha abbracciato a uno a uno tutti i suoi giocatori: da Rabiot passando per Nicolussi Caviglia fino ad arrivare a Chiesa e, ovviamente, al match-winner Gatti che ha stretto con particolare forza e affetto.

I tifosi ora rivalutano il lavoro di Allegri

Fioccano le reazioni sui social: “Un vero padre non abbandona i propri figli e crea le condizioni per una rivincita… l’anno scorso qualsiasi altro allenatore avrebbe lasciato la nave in tempesta .. lui no .. ha mantenuto la barra dritta e quest’anno li ha trasformati” e poi: “Non ci fosse stato quest’uomo a tenere il timone la stagione scorsa, non saremmo qui oggi!” e anche: “Miracolooooooo! Non vedo allegriout nei commenti”.

C’è chi nota: “Com’è contento quando stringe la mano al capitan Rabiot” oppure: “36 punti con Gatti, Kostic, McKennie e Miretti. Per stargli dietro stanno scomodando tutti i cervelli gialli della Marotta League. Ed è pure un papà amorevole” o anche: “impossibile mi hanno assicurato che allegri avesse lo spogliatoio contro” e poi: “Lo spogliatoio è spaccato. Si vede”.

Per i tifosi bianconeri la Juve è tornata ad essere un gruppo

Il web è scatenato: “La Juve sta dimostrando di essere un gruppo prima che una squadra. E battere un gruppo è più difficile che battere una squadra” e infine: “Puoi criticare Allegri se è sesto. Chi lo fa quando è in testa ha un problema e ha ragione lui. Fine. Perché non è Guardiola e non lo è mai stato. Ma oggi la squadra è viva, lotta, si sacrifica, con la cattiveria giusta. Gioca male? Amen. Ci lamenteremo da sesti, non da primi”.