Juventus-Napoli, le scelte finali di Sarri e Gattuso

Attesa terminata. Oggi, alle 21.00, allo stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia. Se la giocheranno la Juventus di Maurizio Sarri (ex tecnico dei partenopei) e il Napoli di Rino Gattuso (alla sua seconda finale di Coppa Italia contro i bianconeri).

Una sfida ricca di spunti. La Juventus cerca la sua 14esima vittoria in Coppa Italia (non la vince dal 2018). Il Napoli ha vinto in cinque occasioni. Da ricordare la finale del 2012 vinta dagli azzurri sui bianconeri per 2-0.

Maurizio Sarri, dopo essersi arrabbiato in conferenza stampa, ha ancora qualche dubbio a livello di formazione. Confermato Gigi Buffon tra i pali, solita difesa a quattro con Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci e Alex Sandro.

A centrocampo dovrebbe essersi il terzetto Bentancur-Pjanic-Matuidi ma la presenza del bosniaco (tante le voci di mercato sul suo conto) non è ancora certa (pronto Sami Khedira). In avanti, salvo imprevisti lo stesso tridente visto contro il Milan, ossia Douglas Costa, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Per Rino Gattuso novità tra i pali. Niente David Ospina (squalificato), spazio ad Alex Meret. Difesa a quattro formata da Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic e Mario Rui (Kostas Manolas recuperato andrà in panchina).

A centrocampo spazio al trio Fabian Ruiz-Demme-Zielinski mentre, in avanti, Josè Maria Callejon dovrebbe completare il tridente formato da Dries Mertens (capocannoniere All-Time del Napoli) e Lorenzo Insigne (Matteo Politano dovrebbe entrare a gara in corso).

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

SPORTAL.IT | 17-06-2020 08:30