Juventus nei guai: anche Chiellini positivo al Covid-19

02-01-2022 08:05

I casi di Covid-19 alla Juventus non si fermano: ieri sera è arrivato un comunicato ufficiale relativo alla positività del capitano bianconero Giorgio Chiellini.

Chiellini positivo al Covid, il comunicato della Juventus

Ecco il testo del comunicato del club relativo al capitano della squadra allenata da Massimiliano Allegri e della Nazionale.

“Juventus Football Club comunica che, nel corso delle procedure di screening odierne cui è stato sottoposto per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Giorgio Chiellini. Negli scorsi giorni, in occasione della ripresa degli allenamenti, il difensore era stato assente e in isolamento per un contatto con una persona positiva. Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore”.

Juventus, Chiellini positivo e vaccinato con terza dose

Chiellini sarà quindi costretto a saltare la sfida all’Allianz Stadium col Napoli della sera dell’Epifania, che segna per i bianconeri la ripresa del campionato, e tra l’altro al 37enne nativo di Pisa esattamente un mese fa era stata inoculata la terza dose, che però, come dovrebbero aver capito tutti e diversamente da quanto dicevano inizialmente gli esperti, non basta per evitare di essere contagiati, tuttavia è sufficiente per evitare che la malattia arrivi a stadi più gravi, che portino al ricovero in terapia intensiva o addirittura alla morte.

Valanga di positività nelle diverse squadre bianconere

Già dal 30 dicembre, giorno della ripresa degli allenamenti, Chiellini si era allenato da solo perché si era scoperto che era venuto a contatto con un positivo. Ora invece è in quarantena, così come il centrocampista brasiliano Arthur e il portiere di riserva Carlo Pinsoglio, oltre ad alcuni altri calciatori della squadra Under 23, quattro per la precisione, per non parlare di quella femminile, che prima di Natale ne aveva addirittura sei.

Guarda tutte le partite della Serie A 2021-2022 in diretta su DAZN!

OMNISPORT