Juventus nei guai, la Fiorentina ha altri piani per Vlahovic

Alle prese con una stagione complicata, la dirigenza della Juventus si sta interrogando su come poter migliorare la rosa. Tanti i dubbi, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. L’obiettivo sarebbe provare a prendere un grande attaccante. In pole position ci sarebbe Dusan Vlahovic.

Juventus, Vlahovic piace a tanti

Purtroppo, non ci sarebbe solo la Juventus sulle tracce di Dusan Vlahovic. Il serbo, uno dei giovani attaccanti più interessati del panorama calcistico mondiale (classe 2000), ha già fatto sapere che non ha intenzione di rinnovare il suo contratto, in scadenza nel giugno del 2023, con la Fiorentina. Il suo addio al termine della stagione in corso pare certo. Il problema? Dusan Vlahovic piace a tantissimi club, alcuni con possibilità economiche ben superiori a quelle della Juventus.

Fiorentina in ascolto, le offerte per Vlahovic

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, non ha gradito la decisione di Dusan Vlahovic di non rinnovare con la Fiorentina e ora attende un’offerta monster per lasciarlo andare al termine della stagione in corso. La Juventus non ha grandi disponibilità economiche (inoltre Rocco Commisso non vorrebbe vedere Dusan Vlahovic in maglia bianconera, dopo quanto accaduto con Federico Chiesa). Decisamente più libere di manovra Arsenal e Tottenham. I Gunners sarebbero pronti a tutto per sbaragliare la concorrenza. L’obiettivo è fare del serbo la stella da cui cominciare la ricostruzione della squadra. Fosse per l’Arsenal, l’operazione sarebbe da certificare già durante la finestra di mercato di gennaio, soluzione che non piacerebbe alla Fiorentina ma neppure all’entourage del giocatore. Attenzione anche al Tottenham ora nelle mani di Antonio Conte. Gli Spurs sono ambiziosi e, ad un allenatore di grandissimo livello come Antonio Conte, farebbe molto comodo un attaccante con le caratteristiche di Dusan Vlahovic.

Juventus, non solo Vlahovic tra i nomi in agenda

I numeri di Dusan Vlahovic sono impressionanti. Il suo 2021 è stato da favola. Ad oggi ha già segnato 25 gol nell’anno solare (nessuno meglio di lui in tutta la Serie A). In Europa, solo due fenomeni come Robert Lewandowski del Bayern Monaco (36 reti) ed Erling Haaland del Borussia Dortmund (26) hanno fatto meglio dell’asso della Fiorentina. Normale che la Juventus lo voglia a tutti i costi ma ci sarebbero delle alternative se la trattativa con il serbo non dovesse andare in porto. Si parla di un forte interessamento per Darwin Nunez, centravanti del Benfica (uruguaiano, classe 1999). Da non escludere anche un colpo a sorpresa, soprattutto se Alvaro Morata non dovesse essere riconfermato. Intanto i bianconeri si starebbero muovendo anche per rinforzare il centrocampo. Axel Witsel ha fatto sapere che non rinnoverà con il Borussia Dortmund. A giugno sarà libero di accasarsi dove vorrà. La Juventus sarebbe pronta ad accoglierlo a braccia aperte.

