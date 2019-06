Juventus, new look Bernardeschi fa discutere: quante somiglianze

Nel calcio di oggi sempre più social l’immagine conta quasi quanto il rendimento sul campo, anzi spesso è una cartina tornasole del valore di un giocatore, o almeno lo è per molti tifosi. Ecco perchè Federico Bernardeschi in queste ore è finito un po’ nella bufera per il suo nuovo look. E non a tutti i suoi followers, ed in particolare ai tifosi della Juventus, è piaciuto.

Berna, capello biondo corto – L’ex talento della Fiorentina, ora alla Juventus e in pianta stabile nella Nazionale di Mancini, ha postato su Instagram una foto in cui appare con un nuovo taglio di capelli: cortissimi e biondo platino. Di corredo il post alla foto citando una strofa di Thunder, pezzo di Bruce Springsteen: “Show a little faith, there’s magic in the night” che tradotto significa: “Mostra un po’ di fede, c’è magia nella notte” giocando evidentemente anche un po’ con la parola “fede” ed il diminutivo del suo nome “Fede” da Federico.

Le reazioni social, quante somiglianze – In molti hanno apprezzato “sta bene pure platinato, sta bene sempre, bono lo stesso”, ma parecchi, forse la maggioranza hanno un po’ spinto la mano sugli eccessi, “Forse è meglio che torni al tuo colore naturale di capelli,stai molto meglio…” come avviene spesso per i giocatori sotto la lente d’ingrandimento dei social. Ma a rendere tutto più bello è stata la gara involontaria scattata per trovare le somiglianze. La più gettonata è quella con Eminem il controverso rapper bianco. Poi c’è gente che si è sbizzarrita: “Pari a quello di Benji e Fede“; “sembri Silas de il codice Da Vinci (il film con Tom Hanks, ndr)”; e poi ancora Shade un altro rapper stavolta italiano. Qualcuno, quasi spaventato si augura che Bernardeschi non faccia la fine di Dybala che dopo essersi fatto biondo la scorsa estate ha avuto un rendimento fallimentare quest’anno mentre i più ottimisti chiosano così: “a me basta che giochi come con l’Atletico, per il resto cavoli suoi…” ed in fondo hanno ragione.

SPORTEVAI | 24-06-2019 16:35