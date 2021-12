Juventus, niente rinnovo per Alex Sandro

30-12-2021 10:13

Alex Sandro verso l’addio alla Juventus. Il club bianconero non ha offerto proposte di rinnovo per il terzino brasiliano, che ha un contratto in scadenza nel 2023 e verosimilmente dirà addio ai torinesi in estate. Lo riporta calciomercato.com.

Reduce da una serie di stagioni sotto tono, Alex Sandro percepisce uno stipendio da 6 milioni di euro, troppo per la Juve che punta a una riduzione importante del monte ingaggi.

Il giocatore sta lentamente scendendo le gerarchie di Allegri, insidiato sia da De Sciglio, sia da Pellegrini: il suo valore è fissato intorno ai 15 milioni di euro, si aspettano offerte.

OMNISPORT