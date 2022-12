28-12-2022 11:16

Dopo Paul Pogba, un altro giocatore della Juventus finisce nel mirino dei tifosi: si tratta di Juan Cuadrado che, infortunato, ha scelto di trascorrere una breve vacanza sulla neve, attirandosi le critiche dei supporter bianconeri che lo vorrebbero invece vedere concentrato sui prossimi impegni della squadra di Massimiliano Allegri.

Juventus, Cuadrado ko a rischio per la Cremonese

Nei giorni scorsi Juan Cuadrado non ha potuto partecipare alle amichevoli della Juventus contro Arsenal e Rijeka a causa di un infortunio al ginocchio. Nella giornata di ieri l’esterno colombiano s’è recato al J Medical per alcuni controlli: i medici dello staff della Juve hanno constatato un allungamento dei tempi di recupero del giocatore che, dunque, potrebbe saltare la partita contro la Cremonese in programma il prossimo 4 gennaio. Indisponibile per Massimiliano Allegri, Cuadrado ha pensato di concedersi qualche momento di relax in montagna insieme alla famiglia. E qui, per lui, sono cominciati i guai.

Cuadrado sulla neve: esplode la rabbia dei tifosi

Cuadrado ha pubblicato su Instagram alcune foto che lo ritraggono sulla neve, in compagnia della moglie Melissa Botero e dei figli, Lucas e Lucia. Negli scatti postati sul suo account social si vedono i bambini giocare sulla neve e prendere lezioni di sci, ma anche Cuadrado guidare una slitta trainata da alcuni cani.

Proprio questa immagine non è piaciuta ai tifosi della Juventus, che hanno rinfacciato a Cuadrado non solo di non tenere alla squadra ma anche una certa incoscienza: mettersi alla guida di una slitta con un infortunio al ginocchio non è parsa una buona idea per molti supporter bianconeri. “Vai ad allenarti che è meglio. Alla Juve fate le vacanze più lunghe di tutti”, il commento di Davide. “Mentre tutti sono alla Continassa tu stai in montagna, perché non pensi a recuperare e lavorare con la squadra?”, aggiunge Massive. “Sulla neve? Ma non eri infortunato?”, domanda Virgilio. “Questo ha dato tutto, a giugno vada via”, la chiosa di Chris.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juan Cuadrado (@cuadrado)

Juventus, situazione infermeria

Cuadrado è soltanto uno dei giocatori della Juventus a rischio per la gara con la Cremonese. Di certo Allegri non potrà contare su Pogba, che ieri aveva subito dai tifosi bianconeri lo stesso trattamento riservato oggi a Cuadrado, con insulti e accuse dovute a una breve vacanza sulla neve. Sono invece rientrati ieri Alex Sandro e Danilo, entrambi reduci dalle vacanze seguite all’impegno col Brasile ai Mondiali in Qatar.