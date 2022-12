27-12-2022 15:42

Tutto pronto per il rientro. La Juventus aspetta con sempre maggiore ansia Paul Pogba. Il ritorno del centrocampista francese è stato celebrato a metà visto che al momento non ha ancora giocato una partita ufficiale con la maglia bianconera e il suo ritorno in campo sarebbe una manna dal cielo per Massimiliano Allegri che ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni dall’inizio della stagione.

Juventus, Pogba in panchina contro il Napoli

Una timeline ufficiale per il ritorno in campo di Paul Pogba non c’è ancora, ma sempre più voci da casa Juventus rivelano l’intenzione di portare il centrocampista francese in panchina nella sfida in programma il 13 gennaio contro il Napoli e poi nel corso delle sfide della seconda parte di gennaio cominciare a mettere un po’ di minuti nelle gambe prima di rivederlo completamente ristabilito per il match contro il Nantes.

Juventus, il doppio caso francese: Rabiot-Pogba

In casa Juventus c’è da fare i conti con un doppio caso francese. Da una parte c’è Adrien Rabiot. Il centrocampista è stata la vera sorpresa di questa prima parte di stagione e da oggetto misterioso si è trasformato in uno degli uomini più affidabili a disposizione di Massimiliano Allegri. Il problema rimane il contratto in scadenza a fine anno, un contratto difficile da rinnovare viste le richieste della mamma-procuratrice con il club bianconero che deve decidere se provare a monetizzare subito o provare a vedere cosa succede a fine stagione.

Dall’altro lato c’è il caso Pogba che doveva essere l’ancora della nuova Juventus. L’infortunio però ha complicato i piani ma ora dal “Polpo” ci si aspetta una seconda parte di stagione da protagonista assoluto.

Juventus, il messaggio di Pogba fa infuriare i tifosi

Nelle ultime ore Paul Pogba ha voluto mandare un messaggio ai tifosi. Lo ha fatto, come fa spesso, via Instagram con una frase un po’ filosofica: “La pazienza non è capacità di aspettare. Ma la capacità di mantenere un buon atteggiamento durante l’attesa”. Un messaggio di positività in vista del rientro che però i tifosi della Juventus non hanno preso affatto bene: “Questo va a sciare, un ottimo modo per rompersi un ginocchio”. Sono tanti i tifosi preoccupati: “Vi prego, ditemi che questo non è andato a sciare. Mi auguro sia andato a prendere aria fresca ed evitato di mettere gli sci”.

La rabbia dei tifosi della Juventus è palpabile: “E’ un ex calciatore. E ci prende anche per i fondelli. Solo una società allo sbando poteva prenderlo”, scrive Piero. La pensa allo stesso modo anche Mai: “Ma proprio a sciare? Se c’è uno sport che mette a rischio le ginocchia quello è lo sci. Un professionista fuori da mese e reduce da un intervento al ginocchio mica fa una cosa del genere?”.