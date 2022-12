27-12-2022 11:29

Nella sala stampa dell’Allianz Stadium è incominciata puntualissima, l’ultima assemblea degli azionisti della Juventus guidata da Andrea Agnelli. Il presidente dimissionario ha aperto la seduta con un discorso che risulta, ad una seconda lettura, una sorta di manifesto negli anni della presidenza interrotta dall’evolversi dell’inchiesta Prisma, condotta dalla procura di Torino, e che ha scardinato de facto l’assetto del club bianconero.

Il nuovo governo tecnico della società, anticipato dalla lista dei candidati presentata da Exor, andrà ad insediarsi il prossimo 18 gennaio con l’approvazione conclusiva. Oggi l’Assemblea dei soci approva il bilancio di esercizio al 30 giugno 2022, ma soprattutto chiude un’era, un ciclo durato ben 12 anni.

In tempo reale gli aggiornamenti di questa importante giornata, per la Juventus e il calcio italiano:

Assemblea Juve, Arrivabene su Dybala

13:00 L’intervento di Maurizio Arrivabene. L’ad della Juventus ha risposto ad alcuni quesiti dei piccoli azionisti che lo vedevano chiamato in causa. A proposito del mancato rinnovo del contratto a Dybala ha detto: “Dybala aveva avanzato richieste pluriennali considerate da Juventus onerose. Abbiamo scelto di indirizzarci verso un campione esperto come Di Maria, che doveva essere una sorta di mentore per giovani come Fagioli e Miretti. E’ arrivato per un anno proprio per offrire la sua esperienza e non a caso è diventato ora anche campione del mondo. Riguardo alla decisione di partecipare al Summer Tour estivo rientra nella logica di dare adeguata visibilità a un brand internazionale come Juventus. Per quanto riguarda gli Esports, Juventus parteciperà al campionato FIFA 2023”.

Assemblea azionisti: interviene Luciano Moggi

12:22 Per la prima volta prende la parola anche l’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, in qualità di azionista, accolto tra gli applausi. “E’ un applauso che mi commuove – ha esordito l’ex dirigente bianconero -, in tanti si domanderanno perché voglio parlare, ci ho pensato su prima di intervenire. La mia decisione si basa su tre motivi: sono venuto qui per capire, sui giornali leggo cose catastrofiche sul bilancio, qui invece sento che non è proprio così. Sono venuto qui per ringraziare Andrea Agnelli: nove scudetti non si vincono con facilità, chi c’è dentro conosce le difficoltà, ringrazio Andrea per quello che ha fatto in una società che non si è mai o non ha mai saputo difendersi, o ha lasciato cadere quello che gli veniva gettato addosso e per questo è diventata un giocattolo nelle mani dei media”.

L’applauso degli azionisti ad Agnelli

11.45 Lungo applauso dopo il discorso di addio del presidente Andrea Agnelli. L’intervento e il plauso finale qui.

Assemblea Juve: il discorso di Agnelli

11:00 Il discorso di Andrea Agnelli: “Non è stata una decisione facile, mi sono impegnato al massimo sia sul campo sia fuori e sono stati anni straordinari. Al tempo stesso ho assunto questa decisione con convinzione e in piena serenità. Io, personalmente, sono fermamente convinto di aver operato bene e che i rilievi non sono giustificati, la nostra società dovrà continuare a tutelare gli interessi del club, per questa ragione, per spirito di servizio e attaccamento ai colori, ho deciso di fare un passo indietro anche per evitare che in futuro alcune mie prese di posizione potessero passare come scelte personali”. Intervento completo qui.

Della Ragione, consigliere indipendente: “Abbiamo anche rivisto stime di bilancio”

11:10 “Negli ultimi mesi la Juventus ha dovuto affrontare sfide senza precedenti e c’è stato un canale di comunicazione costante e trasparente con le autorità di mercato e di vigilanza”, le parole del consigliere indipendente Massimo Della Ragione. “Il CdA, con il costante supporto autorevole di esperti indipendenti, ha analizzato con attenzione i rilievi ricevuti, è stato un lavoro molto impegnativo svolto dal consiglio con la massima professionalità nell’interesse di Juventus e dei suoi azionisti. Tra settembre e dicembre ci siamo riuniti più di 10 volte e di solito le riunioni erano precedute da lavori preparatori, il consiglio ha esaminato numerosi documenti e richiesto pareri a esperti indipendenti, ha ampiamente discusso con il management e ci si è confrontati con gli organi di controllo interni e le autorità di vigilanza. Abbiamo deciso all’unanimità di rivedere alcune stime del progetto di bilancio, sulla base delle osservazioni degli esperti – ha aggiunto Della Ragione – in ottica di accentuata prudenza”.

Iniziata l’Assemblea dei soci

10:00 L’assemblea annuale è iniziata all’Allianz Stadium di Torino: si chiude l’era Agnelli, con la convocazione dell’approvazione per il bilancio 2021-2022.

Gli esperti tra fedelissimi e indipendenti

09:30 Non solo Gianluca Ferrero, i nomi che sono stati proposti e che segneranno il presente della Juve sono diversi e rappresentano il legame con Jaki Elkann e il mondo della finanza. Chi sono i componenti del nuovo CdA.

Il nuovo CdA

08:30 Nasce la nuova Juventus: i nomi del CdA al completo e il progetto studiato dietro alle ultime mosse di Elkann. Tutti i protagonisti

